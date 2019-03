Musée du moudjahid de Tissemsilt : commémoration de la mort d’Amirouche et de Si El-Haoues

Le musée du Moudjahid de la wilaya de Tissemsilt a organisé hier une cérémonie pour commémorer le 60e anniversaire de la mort d’Amirouche et Si El-Haoues. A cette occasion, une exposition de livres, revues et photos mettant en exergue les parcours des deux héros de la guerre de Libération nationale a été organisée, a indiqué Mohamed Adjed. Des dépliants et autres publications ont été distribués aux citoyens, notamment les jeunes, abordant le parcours combattant des deux martyrs. En outre, une opération de sensibilisation pour connaître ces deux héros de la Révolution algérienne a été lancée, et ce à travers le portail électronique du musée du Moudjahid, ainsi que sur sa page officielle sur les réseaux sociaux. Un documentaire, qui revient sur le parcours des deux martyrs, réalisé par le ministère des Moudjahidine, a été projeté à cette occasion. Le film dévoile le parcours des colonels Amirouche et Si El-Haouès depuis 1945 jusqu'en 1959, date où ils sont tombés au champ d'honneur. Le chahid Amirouche Aït Hamouda a été commandant de la Wilaya III historique et Ahmed Benabderrazak Hamouda, dit Si El-Haouès, commandant de la Wilaya VI historique. Ils sont tombés au champ d'honneur le 29 mars 1959 au djebel Thamer (wilaya de M'sila).