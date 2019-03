Liste des membres du nouveau gouvernement conduit par M. Bedoui

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a nommé hier les membres du nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, indique un communiqué de la présidence de la République dont voici le texte intégral :

«Conformément à l'article 93 de la Constitution et après consultation du Premier ministre, Son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, Président de la République, ministre de la Défense nationale, a nommé ce jour, les membres du gouvernement dont la liste se présente comme suit :

Mesdames et Messieurs :

- Noureddine Bedoui : Premier ministre.

- Le général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah : vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire.

- Sabri Boukadoum : ministre des Affaires étrangères.

- Salaheddine Dahmoune : ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

- Slimane Brahmi : ministre de la Justice, garde des Sceaux.

- Mohamed Loukal : ministre des Finances.

- Mohamed Arkab : ministre de l'Energie.

- Tayeb Zitouni : ministre des Moudjahidine.

- Youcef Belmehdi : ministre des Affaires religieuses et des Wakfs.

- Abdelhakim Belabed : ministre de l'Education nationale.

- Bouzid Tayeb : ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

- Moussa Dada : ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels.

- Meriem Merdaci : ministre de la Culture.

- Houda-Imane Faraoun: ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique.

- Raouf Bernaoui : ministre de la Jeunesse et des Sports.

- Ghania Eddalia : ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

- Djamila Tamazirt : ministre de l'Industrie et des Mines.

- Cherif Omari : ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

- Kamel Beldjoud : ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville.

- Saïd Djellab : ministre du Commerce.

- Hassane Rabhi : ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.

- Mustapha Kouraba : ministre des Travaux publics et des Transports.

- Ali Hamam : ministre des Ressources en eau

- Abdelkader Benmessaoud : ministre du Tourisme et de l'Artisanat.

- Mohamed Miraoui : ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

- Hassan Tidjani Haddam : ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

- Fethi Khouil : ministre des Relations avec le Parlement.

- Fatma-Zohra Zerouati : ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables.

En outre, conformément à l'article 92 alinéa 6 de la Constitution, Monsieur le Président de la République a également nommé ce jour, M. Ahmed Noui, ministre, secrétaire général du gouvernement.»