La 4G, le mobile : Moteur de croissance

Le digital constitue aujourd’hui, un allié incontournable pour le développement et la modernisation domaine des assurances et son adaptation aux nouvelles évolutions de l’environnement. Dans un entretien publié dans le n°23 de la Revue des assurances, l’expert en transformation digitale, Vincent Montel a souligné que «la 4G, le mobile et la digitalisation constitueront un moteur de croissance en Algérie». Il dira dans ce sens que «les enjeux opérationnels, dans un premier temps, concernent la relation client».

Il a ajouté que «pour se centrer sur le client, faut-il encore accumuler l’ensemble des données des points de contacts et ne plus avoir de ruptures entre un coup de téléphone, un courrier ou la visite d’un expert». Selon lui, les grands enjeux avec le développement du mobile de la 4 G, notamment pour le marché algérien, c’est de développer le marché des assurances dans une société où la bancarisation n’est pas complète et n’atteint pas les 100% de la population. L’expert a fait savoir à ce propos que «la 4G et le téléphone mobile permettent de nouveaux modèles d’assurance, de nouveaux modèles de facturation, soit en passant via l’opérateur télécom ou le mi-paiement avec un lien direct avec le client ou le prospect». Et de poursuivre : «avec le nombre croissant d’utilisateurs du mobile, c’est aussi un moyen de faire progresser la diffusion des produits assurantiels et quantitativement le taux de pénétration de l’assurance qui doit bien comprendre que la digitalisation et le mobile, sont en fait, son moteur de croissance et de réalisation de ses métiers autrement». M. Montel a indiqué que «la digitalisation impacte la pratique des assurances, le Customer relationship management (CRM), la distribution et les modèles d’affaires». Pour pouvoir unifier les différentes données autour de ce que nous appelons le Customer relationship management (CRM), l’expert a estimé que «ces outils assez simples aujourd’hui, qui ne représente en termes de coût, les mêmes que ceux des systèmes d’information des années 1990 mais qui permettent à l’entreprise de ce recentrer, complètement sur le client et non plus sur cette tradition du produit dont nous devons faire la promotion».

M. A. Z.