Chine - pays arabes : Le commerce devrait dépasser 300 milliards de dollars d’ici à 2025

Khaled Hanafy, secrétaire général de l'Union des Chambres Arabes, a déclaré samedi dernier que le volume des échanges commerciaux entre la Chine et les pays arabes devrait dépasser le seuil de 300 milliards de dollars américains d'ici à 2025. «La Chine est la deuxième plus grande économie mondiale, après les Etats-Unis, et elle est considérée comme un bon partenaire par les pays arabes qui souhaitent diversifier les sources d'exportation et attirer les investissements des pays asiatiques», a déclaré M. Hanafy lors du Forum des investissements Chine-Liban. Il a ajouté que les produits chinois étaient populaires dans le monde arabe, notamment au Maroc et en Tunisie. «Les produits chinois, en particulier les produits électroniques, les jouets pour enfants, l'équipement ménager et les textiles, sont populaires dans ces deux pays», a-t-il conclu.