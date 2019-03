SICOM-2019 : L’enjeu de la transformation numérique

La contribution de l'économie numérique dans la croissance des pays est établie. Secteur stratégique en plein essor, son apport dans le développement des activités des services et dans l’amélioration de la compétitivité des entreprises et l’émergence de segments innovants est non négligeable. Mutation induite par les nouvelles technologies, la transformation digitale, ou numérique, en tant qu’enjeu, définit le mode d’emploi qui permet aux entreprises d'intégrer l’ensemble des technologies digitales au sein de leurs activités. Dans cette optique, le rythme de l’évolution des technologies de l'information et de la communication et l'innovation au sein des systèmes numériques sont à la base d'un bouleversement sur tous les plans. Partant des nouvelles technologies qui intéressent d’abord le secteur de l'information et la communication, l’économie numérique a dépassé ce stade en s’impliquant progressivement dans l’ensemble des secteurs économiques, le processus de croissance et la productivité y compris les entreprises, et les particuliers. Dans ce sens, l’économie numérique a un impact sur l'accroissement de l'investissement productif des entreprises et l’amélioration des facteurs de croissance.

Par conséquent, les entreprises doivent impérativement s’inscrire dans cette nouvelle orientation qu’est la transformation digitale. Une option qui sera mise en avant dans le sillage du Salon international de l'Informatique, de la Bureautique et de la Communication qui se tiendra du 13 au 17 avril au palais des expositions de la Safex. Dédié au secteur des technologies de l’information et de la communication, le Salon constituera «un carrefour des professionnels et de la transformation digitale, de l’innovation et des grandes préoccupations et orientations stratégiques nationales». Des orientations guidées par les enjeux d’une phase qui exige que l’entreprise soit au cœur des mutations et des innovations technologiques pour être à la hauteur des défis économiques. Organisé par Mira Cards Edition, le Salon qui s’avère incontournable pour la réussite de l’économie numérique regroupera, entre autres, les professionnels du secteur des TIC, décideurs, chefs d’entreprises, et autres acteurs intéressés par le domaine. Ce rendez-vous prévoit la participation de 112 exposants de 10 pays représentant 150 marques.

D. Akila