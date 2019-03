Sonatrach : Hausse de 17,5% du chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de Sonatrach est en hausse de 17,5%, passant de 33,2 milliards de dollars en 2017, à 39 milliards de dollars en 2018. Une hausse, annonce le groupe pétrolier à l’APS, intervenue malgré une baisse de 7% du volume global exporté. Avec les quantités destinées au marché national (52,5 millions TEP), les volumes d'hydrocarbures liquides et gazeux commercialisés en 2018 ont atteint 151,4 millions de TEP, contre 161,2 millions de TEP en 2017, en baisse de 6,1%.

Concernant la production de gaz de pétrole liquéfié (GPL), elle a atteint 7,9 millions de tonnes (contre 8 millions de tonnes en 2017), dont 2,1 millions de tonnes en association avec des partenaires étrangers. A ce sujet, il y a lieu de souligner qu’à propos de l’extension du parc automobile utilisant le gaz de pétrole liquéfié (GPL), il y a 400.000 véhicules qui ont été convertis en GPL, et le ministère de l’Energie vient de lancer un vaste programme qui touchera 1 million de véhicules d’ici 2021. Pour le groupe pétrolier, un contrat d'engineering project construction (EPC) a été signé, en 2018, avec la société italienne spécialisée en ingénierie Maire Tecnimont, pour la réalisation d'un 4e train de Gaz de pétrole liquéfié (GPL). Ce contrat est estimé à 29,17 milliards de dinars, soit 248,5 millions de dollars.

Le projet, clé en main, sera ainsi situé au niveau du complexe industriel GPL- ZCINA se trouvant à 6 km de Hassi Messaoud et dont la capacité nominale de traitement de gaz est estimée à 8 millions de Sm3/jour. Quant à la production primaire de gaz naturel, elle s'est établie à 132 milliards de m3 standards (Sm3) en 2018 (contre 135 milliards Sm3 en 2017), dont 24,2 milliards Sm3 produits en association. Pour le GN, l’Algérie, dont la production oscille entre 130 et 140 milliards de m3, risque, sous l’effet d’une demande interne plus forte, de voir ses capacités d’exportations s’amenuiser dans les années à venir.

Cette tendance, ont averti les experts, atteindra son paroxysme à l’horizon 2028, puisqu’à cette date, la consommation va s’envoler à 67 milliards de mètres cubes. En 2017, la consommation de gaz naturel a grimpé à 7,9%, une hausse induite par les besoins croissants des clients de Sonelgaz, notamment ceux du secteur des ménages, et où le nombre total d’abonnés a atteint 5,3 millions, soit plus de 345.000 nouveaux clients.

Tout récemment, Sonatrach, dans un démenti formel, a souligné que l'Algérie «n’a jamais exporté gratuitement du gaz ou autres produits liquides» des hydrocarbures à ses clients, précisant qu’une molécule d’hydrocarbures ne peut quitter le sol algérien qu’avec une déclaration douanière. La base de cette déclaration est d’avoir un volume mesuré associé d’un prix. S'agissant de ses activités de liquéfaction, raffinage et pétrochimie, Sonatrach fait état d'une production de 22,2 millions m3 de gaz naturel liquéfié (GNL) en 2018 contre 27,1 millions m3 en 2017.

En matière de produits raffinés (pétrole brut traité et condensat), le groupe a produit 25,7 millions de tonnes en 2018 contre 28,2 millions de tonnes en 2017. S’agissant des découvertes, 30 nouveaux champs pétroliers et gaziers ont été découverts en effort propre par Sonatrach en 2018, contre 33 découvertes en 2017.

S’ajoutent 80 forages d'exploration achevés (77 seul contre 3 en association avec des partenaires), en baisse de 20% en comparaison à 2017 qui avait enregistré 101 puits terminés (100 seul, 1 en association). Les forages de développement ont également baissé en passant de 230 puits terminés en 2017 (172 seul, 58 en association) à 197 puits (171 seul, 26 en association) en 2018.

