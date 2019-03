Nouvelles d'Oran, Préparation de la saison estivale : Réfection des routes

Page animée par Amel Saher

Lors d’une réunion de l’exécutif présidée par le wali, tenue jeudi 21 mars, et consacrée au suivi de l’état des routes dans les grands ensembles urbains en prévision de la saison estivale, une enveloppe estimée à 60.000.000,00 de DA, prélevée du budget communal de la ville d’Oran et soutenue par une aide financière de la wilaya, a été destinée à la réhabilitation et à la réfection des routes.

Lors de cette rencontre, le chef de l’exécutif de wilaya a insisté sur la mobilisation des moyens humains et matériels nécessaires afin que les travaux de réfection soient lancés dans les plus brefs délais possibles en insistant sur la coordination entre les différents services techniques intervenant dans l’opération. Il a été décidé par ailleurs de confier le chantier de la réfection des routes et voiries et l’enfouissement des trous à l’intérieur des cités et quartiers à la commune d’Oran et e réseau des grands boulevards et les périphériques à la direction de wilaya des travaux publics. Il ressort aussi de cette réunion de lancement, cette semaine, des travaux d’enfouissement et revêtement de la voirie au niveau du quartier Akid Lotfi pour toucher, par la suite, la délégation urbaine El Amir et les autres. Dans le même registre, la direction des travaux publics de la wilaya d’Oran a lancé officiellement le projet de modernisation et mise à niveau des réseaux de la voirie urbaine totalisant un linéaire de 40 km. Cette opération a bénéficié d’une enveloppe financière de 30 milliards de cts dégagée par le ministère des Travaux publics et des Transports. Outre les réseaux de la voirie relavant de la commune d’Oran, ce projet bénéficie aux localités et villes relevant du grand groupement urbain d’Oran, à savoir Bir El Djir, Es Sénia et Sidi Chahmi. Selon la directrice du secteur dans la wilaya, Mme Ben Mokdad, l’inscription financière de ce projet -assurée par la tutelle- s’inscrit dans le cadre des préparatifs des Jeux méditerranéens 2021. Le projet, a-t-on indiqué, comporte des travaux de réfection et revêtement d’un réseau de 18 km de la double voie reliant le rond-point de Djamel Eddine au port d’Oran, ainsi que la route menant à la pêcherie de Sidi El Houari et celle reliant le 4e boulevard périphérique à la RN4 et la double voie menant à l’aéroport international d’Oran. Selon la même responsable, le choix des routes bénéficiaires a été décidé suite à une étude menée par la direction des travaux publics et des transports, à savoir qu’une opération similaire a été lancée et livrée en août dernier. Une troisième devant toucher un réseau linéaire de 30 km de la voirie urbaine et communale, mais cette fois-ci financée par le budget de wilaya sera lancée prochainement après son adoption par l’assemblée populaire de wilaya lors de sa prochaine session ordinaire. Il faut savoir que la wilaya d’Oran a bénéficié de 14 trémies qui ont toutes été livrées, et pas moins de 4 autres seront en cours de programmation. Dans le registre des grands ouvrages d’art, il est important de souligner que le gigantesque projet de réalisation d’une route reliant le port d’Oran à l’autoroute Est-Ouest enregistre un taux d’avancement dépassant les 80%. Il s’agit d’un projet-école, selon la tutelle, étant donné qu’il est composé des différents types des travaux publics (maritimes, des tunnels, des ouvrages d’arts et des routes).

Forêt d’El-Menzah

Plantation de 1.050 arbres

À l’occasion de la Journée internationale de l’arbre, célébrée le 21 mars de chaque année, une nouvelle opération de plantation d’arbres a été lancée jeudi dernier au niveau de la forêt El Menzah à Belgaïd. L’on saura à ce propos que la conservation des forêts a pris en charge le reboisement de 1.000 arbres de différentes espèces et l’ « EPIC Oran vert » quant à lui 50 unités. Au début de l’année et dans le cadre la campagne de reboisement inscrite au projet de l’année verte, une opération similaire de grande envergure a été réalisée au niveau de la route nationale 11. Le programme de l’année verte qui bénéficie aux 26 communes de la wilaya, comprend la plantation de 66.000 arbres, 8.000 ayant déjà été plantés dans la forêt de Canastel. Ces opérations de reboisement ont vu la participation des éléments des corps constitués, les Scouts musulmans, des associations et des élèves et devront profiter, une fois achevées, à plusieurs quartiers de la ville d’Oran, dont Akid Lotfi, Es-Seddikia, Yaghmouracen, 3e et 2e boulevards périphériques, Haï Sabah, Haï Zabana et la RW 84 reliant Aïn Turck aux Andalouses. La wilaya avait lancé à l’occasion des festivités commémoratives du 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération, une opération de plantation de 25.000 arbres sur un programme de 50.000 unités. Le wali d’Oran,

M. Cherifi Mouloud, a donné des instructions aux communes afin de prévoir dans leur plan de gestion une somme d’argent pour l’achat des plantes. Ensuite, l’idée est de prendre une partie de ces plantes, les stocker au niveau de la pépinière de l’EPIC d’Oran-vert et de les mettre à la disposition des citoyens pour le verdissement de leurs cités, et ce, par le biais des comités qui les représentent.

Logement social

Réactualisation des dossiers

Les services compétents de la daïra d’Oran ont entamé, cette semaine, la réception des postulants aux logements sociaux octroyés dans le cadre du système notation après 15 années de gel. Selon des informations avancées par un responsable local, cette opération concerne prés de 37 000 postulants. Un chiffre qui pourrait être revu à la baisse étant donné qu’un nombre non négligeable de ces demandeurs de logements a pu bénéficier de logements dans le cadre d’autres formules soutenues par l’Etat durant la période du gel. L’on croit savoir aussi que les citoyens qui seront convoqués par les services de la daïra ont jusqu’au 24 mai prochain pour actualiser leurs dossiers. A en croire les mêmes références, le bureau de logements au niveau à la daïra d’Oran a recensé prés de 99.700 dossiers de demande d’octroi au logement dans le cadre de cette formule dont le dernier remonte à 10 ans. Nombreux d’autres datent des années 1970 à 1990, a-t-on indiqué. La commission ad-hoc installée récemment par le wali d’Oran s’est penché sur l’examen des ces demandes notamment les plus anciennes. Cela a permis déjà un premier tri, explique-t-on, et le nombre des dossiers a baissé à prés 37000. Il convient de rappeler qu’Oran a enregistré en 2018 une distribution de 20.000 logements. Sur un programme totalisant 172.337 logements, pas moins de 99.259 ont été livrés et prés de 71.000 unités sont en cours de réalisation dont une bonne partie est en voie de réception, selon les chiffres dévoilés par le premier responsable de l’exécutif. Une opération d’une grande ampleur a débuté le 1er novembre prochain avec la remise des clés de plus de 6.000 logements à leurs bénéficiaires.

Selon le même responsable, 80% des familles détentrice des pré-affectations ont déjà rejoint leurs nouveaux logements. 1500 autres familles de ceux ayant des pré-affectations, vont quitter leurs habitations précaires en ce début de l’année.

Activité associative

Accord sur la gestion de l’eau



L'association SDH a signé une convention de partenariat avec l'Agence Nationale de Gestion Intégrée des Ressources en Eau "AGIR" d'une durée d'un an à partir du mois de mars en cours, a annoncé l’association dans un communiqué officiel. L’objet de cette convention porte sur la réalisation d'une compagne de sensibilisation sur la gestion des ressources en eau.

« La première activité a eu lieu jeudi 28 février au siège de SDH, sous forme d'une journée de présentation de l'agence et de ses activités, et de sensibilisation sur la gestion des ressources en eau au profit d'une dizaine d'animateurs et d'une soixantaine de stagiaires de l’école chantier SDH animée par les chargées de communication d'AGIR», souligne le communiqué.