Divorce : Un mal qui se propage

De plus en plus de foyers sont disloqués, des familles brisées et des enfants en mauvaise posture et dont l’avenir est fait d’incertitude, de troubles émotionnels et mal-vie, de déchirement et d’absence de repères. Le divorce est-il devenu une fatalité, chez nous au point de faire des Cours et des tribunaux le seul et ultime recours pour régler leurs problèmes ? Tout indique, en vrai, que rompre les liens sacrés -ou plutôt censés l’être- du mariage se transforme en un geste banal et sans originalité.

Les statistiques sont là, pour l’attester. On entend, tous les jours, des histoires à dormir debout, à l’origine de l’éclatement d’une famille, jusque-là, considérée comme un modèle en termes d’entente, de compréhension et de cohésion sociale. En une fraction de seconde, sans crier gare, sans préambule, vingt ans et parfois plus de vie commune, se terminent dans les tribunaux et des liens de mariage sont défaits après des fois seulement quelques mois, et ce pour des raisons qui ne tiennent pas la route. Le divorce est un véritable fléau social qui ronge la société algérienne, de plus en plus, victime de fatalité excessive. Les statistiques font peur avec toute ces hommes et femmes, tous âges et milieux intellectuels et sociaux, qui battent le pavé des cours de justice, dans l’espoir de changer de statut de «mariés» contre celui de «divorcés».

Les chiffres sont terribles. Il faut savoir que plus de 68.000 cas de divorce ont été enregistrés en 2017 contre 349.544 mariages, soit prés de 19,54% d’échecs définitifs de la relation entre les conjoints. Certaines sources, affirment même que la moyenne annuelle des divorces entre 2012 et 2017, à titre indicatif se situe autour de 60.602 cas. Ces statistiques fort élevées, donne en fait, une idée, sur l’étendue du fléau qui menace la société et surtout les enfants lesquels paient, en premier lieu, les lourdes conséquences de ce « séisme » familial. Par ailleurs, il est relevé une montée, en flèche, d’« el khoule3 » qui représente pas moins de 11% des divorces, en Algérie, en 2018.



Les enfants, otages des conflits entre parents



Le divorce, chez-nous qui se veut une solution pour le couple se transforme souvent en problème pour les enfants. La garde, la pension alimentaire et bien entendu l’affection et la chaleur familiale laquelle prennent un sacré coup, laissent des traces indélébiles sur les enfants. Etre enfants de divorcés, n’est pas facile à porter ni sur le plan social, encore moins sur le plan psychologique. La séparation des parents ne se termine pas sans une déchirure de l’âme pour les petits, qui prend l’allure de troubles de comportements visibles à l’œil nu. En effet, la plupart du temps, ces mêmes enfants sombrent dans la drogue, les délits, les mauvaises fréquentations, les fugues pour les filles notamment, sans oublier l’échec scolaire. Les psychologues et les sociologues sont formels sur ce qui lie le bien-être psychologique et la cohésion familiale et son impact sur les comportements des personnes, plus particulièrement lorsqu’il est question d’enfants. On dit que la santé est un état de bien-être complet ; physique et moral et même social. Les trois sont indissociables et se complètent.

Aujourd’hui, on parle de 200.000 enfants, victimes chaque année des erreurs de leurs parents. Un chiffre révélateur du drame vécu par cette frange de la population qui a du mal à poursuivre sa vie après une blessure sociale profonde.

Samia D.