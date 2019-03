Mariage collectif à Béchar : 22 couples convolent en justes noces

Le mariage collectif est devenu, au fil des années, un phénomène social répandu en Algérie, notamment dans les wilayas du Sud. En fin de semaine dernière, 22 couples ont bénéficié de cette opération dans la wilaya de Béchar, au cours de cérémonies de mariage collectif, dans la pure tradition ancestrale de la région.

Toujours fidèle à ses engagements et son rendez-vous annuel, l’association Takafoul d’Igli (152 km du chef lieu de la wilaya de Béchar), vient encore une fois de permettre à vingt deux couples de convoler en justes noces, à l’occasion du mariage collectif qu’elle vient d’organiser, durant deux jours, en collaboration avec l’APC et la participation d’autres associations et des citoyens de cette même ville, qui auront tous tenu à participer à cet événement socioculturel, ancré dans les traditions de la région, au même titre que d’autres festivités, telles le Mouloud Ennabaoui, Yennayer… Le premier jour de cette 16e édition, aura vu la cérémonie du henné, au rythme des chants religieux et, dans la soirée, c’est le copieux couscous qui a réuni entre 2500 et 3000 convives aux côtés de tous les habitants d’Igli. Le second jour est consacré aux actes de mariage, après la prière d’El Asr : un événement qu’abrite la mosquée d’Igli. Alors que l’imam bénit les nouveaux mariés en présence des témoins, ce sont les you-you et les chants religieux qui fusent à l’extérieur.

Parmi les convives de cette grande manifestation, figure un habitué, très connu dans la région pour ces multiples actes de bénévolats en matière de consultations médicales.

Ce médecin spécialiste en orthopédie (qui aura préféré garder l’anonymat) a profité de son séjour pour effectuer 70 consultations au profit de patients de la région, répartis entre les daïras d’ Igli, Tindouf, Béchar, Abadla et Béni-Abbès, et de remettre 11 chaises roulantes et du matériel orthopédique à des personnes aux besoins spécifiques, ainsi que 29 cartables munis de fournitures scolaires à des enfants, 3 machines à coudre et six pompes à eau à des habitants de cette localité.

L’association Takafoul a également procédé à la circoncision de 18 bambins, à cette occasion, qui s’est achevée comme à l’accoutumée par deux annonces : le tirage au sort d’un couple de nouveaux mariés , auquel sera offert une Omra aux Lieux Saints de l’Islam et l’annonce officielle, par ce même médecin, de la toute prochaine réalisation du projet de construction d’un établissement médical « Dar Saha Wa Rahma », à la demande des habitants d’Igli et dans le cadre du programme du CALPI ( Commission d’Assistance Locale aux Projets d’Investissement).



Promouvoir les valeurs de solidarité et de cohésion sociales



Un hôpital de jour, doté d’une clinique, d’un centre d’imagerie, d’un bloc opératoire et d’un laboratoire d’analyses médicales permettra sans aucun doute de prendre en charge des patients de la région, dans différentes spécialités que l’on compte évidemment développer au sein de cette structure. Enfin, il convient de rappeler que depuis son institution en 2006, l’association Takafoul a permis à 385 couples de convoler en justes noces. Rappelons au passage que près de 200 couples issus de milieux défavorisés ont convolé en justes noces durant le week-end dernier dans différentes localités de la wilaya de Ghardaïa, au cours de cérémonies de mariage collectif, dans la pure tradition ancestrale de la région. Initié par le tissu associatif (associations de quartiers et autres religieuses), l'événement a attiré une foule nombreuse composée des proches des mariés, des autorités locales, des visiteurs et autres touristes. Ces cérémonies de mariage sont entièrement financées par des bienfaiteurs et donateurs dans le but de consolider les liens sociaux et de promouvoir la culture solidaire. L'objectif visé par ces mariages collectif en Algérie est d'encourager ce genre d’événement conformément à nos valeurs islamiques et d'aider les jeunes en difficulté financière à enterrer la vie de célibat et s'intégrer dans la société avant de tomber dans la dépravation. Une occasion pour promouvoir les valeurs de solidarité et de cohésion sociale en partageant la joie avec ceux qui sont moins fortunés.

Ramdane Bezza