Salon international de l’Automobile d’Alger : L’évènement sera-t-il maintenu ?

Le Salon international de l’Automobile d’Alger se tiendra ou se tiendra pas ? Telle est la question qui se pose actuellement dans le secteur de l’automobile et de l’industrie y afférente. Annulé les trois dernières années pour cause de non disponibilité de modèles et les mesures prises pour l’interdiction de l’importation, cette année tous les constructeurs automobiles activant sur le marché algérien ont manifesté leur intention de prendre part à l’édition 2019 qui devrait avoir lieu du 24 avril à mai 2019. Elle sera organisée par la Société algérienne des foires et expositions (SAFEX) en partenariat avec les constructeurs automobiles.

Jusqu’à présent rien n’a filtré sur son organisation et la Safex a affirmé avoir reçu les demandes des participants, mieux encore, les espaces ont déjà été attribués pour la quinzaine de participants. Néanmoins, les dernières données indiquent qu’une bonne partie des constructeurs ont formulé le vœu auprès de l’entreprise organisatrice de procéder au « report de la manifestation économique à une date ultérieure, surtout avec la situation politique très sensible qui caractérise le pays ces derniers mois », précise quelques constructeurs devant prendre part au salon. Selon la même source, Renault Production Algérie qui assemble les trois modèles les Renault Clio et Symbol et Dacia Sandero Stepway a exprimé son refus catégorique pour le report de l’événement des quatre roues «exigeant le maintien» du Salon de l’automobile qui redonnera un nouveau souffle aux constructeurs qui ont constaté une baisse des ventes sur le marché local. Pour la Safex, l’organisation du Salon ne pourra se faire sans l’accord de tous les constructeurs sur la date suscitée avant d’informer d’une façon officielle l’entreprise des foires sur la date de la tenue ou le report.

Une fois informée, la Safex prendra une décision finale à propos de la tenue ou le report du Salon tant attendu par des milliers de visiteurs qui veulent bien renouer avec le traditionnelle manifestation économique considérée comme la plus importante derrière la FIA (Foire internationale d’Alger).

Selon la même source, les acteurs de l’industrie automobile en Algérie se sont réunis la semaine dernière pour débattre et trouver une solution finale pour l’organisation ou le report de la 20e édiction du Salon international de l’Automobile d’Alger.

Ce qui est certain c’est que la majorité des constructeurs se sont mis d’accord sur la nécessité de reporter le Salon à une date ultérieure et éviter toute débordement ou dépassement durant le salon, d’autant plus que le «Hirak» du peuple n’a pas l’intention de s’arrêter tant que toutes ses revendications n’ont pas été satisfaites avec le départ total du régime en place.

An cas où le report est confirmé, le Salon se tiendra en octobre 2019 au Palais des expositions, les Pins Maritimes, Alger ou les exposants présenteront toutes les nouveautés et les modèles assemblés sur les lignes de montages des usines de Hyundai, Renault, Peugeot, Iveco, Volkswagen, et Kia Al Djazaïr.

Mohamed Mendaci