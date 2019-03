Un spectacle de rue spontané organisé à Alger : Waqfa fenniya bat le pavé

Une cinquantaine d'artistes, entre musiciens, cinéastes et comédiens, se sont rassemblés samedi dernier à Alger à la faveur d'un spectacle de rue baptisé "Waqfa fenniya" (sit-in artistique). Cette action artistique est conçue par ses promoteurs comme une "participation des artistes aux manifestations populaires" qui se tiennent dans toute l'Algérie depuis plus d'un mois, pour "se réapproprier l'espace public" et "porter l'art au plus près des citoyens". Les musiciens participants ont opté pour une grande fanfare de rue composée d'instruments à vent et de percussions sur la placette de la Grande-Poste pour interpréter l'hymne national, des chants patriotiques revisités, et un grand nombre de chansons engagées cristallisant les revendications de "liberté" et de "changement radical du système" et qui connaissent un grand succès sur la Toile depuis plus d'un mois. Mené par le saxophoniste Mehdi Djama, chef d'orchestre du collectif, des artistes, comme Djam, Salima Abada, Samir Merabet et le groupe El Dey ou encore Amine Chibane, ont pris part à ce spectacle interprétant des chansons comme "Youm El Châab", une version revisitée du célèbre chant des partisans italiens, "Bella ciao", ou encore "Manwellich Ellour" du groupe El Dey. Plusieurs comédiens et cinéastes ont également participé à ce rassemblement qui a attiré de nombreux de passants dans le quartier.