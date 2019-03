Programme du TNA pour le mois d’avril : Des spectacles pour toutes les franges

Le théâtre national algérien Mahieddine Bachtarzi (TNA) a communiqué hier son programme pour le mois d’avril. Les férus du quatrième art auront à savourer plusieurs spectacles qui devraient répondre aux aspirations des passionnés de cet art antique.

Une programmation qui répond aux goûts de toutes les franges de la société avec notamment beaucoup de spectacles pour enfants à l’exemple de « Sadiq El Biaa » (l’ami de l’environnement), un spectacle de sensibilisation écologique pour les enfants dans le but d’inculquer les valeurs d’un monde propre et vert, un spectacle mis en scène par Houcine Kinani sur un texte de Sid Ali Bouchafaa.

L’ambassade d’Espagne en Algérie et l’institut Cervantès d’Alger organisent le mercredi 03 avril en collaboration avec le ministère de la Culture algérien et le Théâtre national algérien une lecture dramatique du texte de Paloma Pedrero « Mon andoïde » par les comédiens stagiaires du théâtre national algérien à la salle Hadj Omar.

Après une tournée nationale qui a connu beaucoup de succès, le spectacle « Sliman Eluk » revient sur les planches du TNA pour gratifier les passionnés du quatrième art de ce spectacle qui a été tari d’éloges par les critiques, et qui a beaucoup plus au public dans les quatre coins du pays. Une adaptation du « Malade imaginaire » de Molière mis en scène par Abdelkrim Beriber. Par ailleurs, dans son ouverture sur le théâtre universel et dans le cadre de l’adaptation des chefs d’œuvre du quatrième art mondial, le Théâtre national algérien invite son public à suivre « Macbett », une pièce de théâtre écrite par le dramaturge français, Eugène Ionesco, mis en scène par Ahmed Khoudi.

Kader B.