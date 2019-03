Vente-dédicace à la librairie Générale d’El-Biar : Slim dans tout son art

C’est dans l’après-midi de samedi dernier, que le caricaturiste Slim a dédicacé, à la Librairie générale d'El- Biar, son dernier livre, intitulé Bad News. Au bonheur de ses fans, il y avait du beau monde à cette séance de dédicace, où le célèbre caricaturiste des années de plomb compte humour, pour le paraphraser.

Il s’agit d’« une sélection de planches qui sont parues et d’autres qui ont été censurées », a affirmé le dessinateur de presse et auteur de bande dessinée. Dans une déclaration à El Moudjahid, en marge de cette séance de dédicace, le célèbre caricaturiste a souligné que « ce livre revêt un caractère historique », car selon lui :

« Il y a des choses que j’ai dites que l’on m’a censuré et que je publie dans ce livre pour le grand plaisir de mes lecteurs ». Dans cette optique, Slim, qui se qualifie de "provocateur" dans ces caricatures, précise qu’il met un peu la direction du journal devant un fait, alors qu’il sait très bien qu’il va être censuré. «Donc je mets de côté cette page et je publie quelque chose de plus soft», dit-il. À travers ce recueil de 60 pages, le créateur de Bouzid regroupe une centaine de caricatures. «Ce livre est paru avant les manifestations du 22 février avec les dessins censurés… J’ai pris un risque, mais j’ai joué le tout pour le tout et ça tombe à pic », explique-t-il. Répondant à une question relative au message véhiculé à travers son livre, Slim conclura : «Je n’ai aucun message à transmettre, les dessins parlent d’eux-mêmes. C’est-à-dire que je fais des choses qui me plaisent et je partage ensuite avec les autres… Un pur moment de plaisir». Slim, de son vrai nom Merabtene Menouar, journaliste, caricaturiste de presse et bédéiste, est né le 15 décembre 1945 à Sidi Ali Benyoubdans à l’ouest de l’Algérie. Son surnom est hérité de son enfance, lorsqu’avec ses copains de jeux, chacun se voyait affublé d’un pseudonyme.

C’est en 1964 qu’il arrive dans la capitale. Il commence par créer «Moustache et les frères Belgacem» pour la revue M’quidech, et c’est en 1969, qu’il crée son personnage fétiche, Bouzid, toujours accompagné de sa compagne Zina et du Gatt M’digouti (le chat dégoûté !!), de son fidèle ami « Ameziane » un Kabyle très sympathique à l’un accent reconnaissable et l’ennemi de Bouzid, le méchant « Sid Esadik », un intégriste notoire. Ceux-ci deviendront au fil des années, les personnages de la bande dessinée algérienne. Débute alors une période faste avec pas moins de six albums en cinq ans : Moustache et les frères Belgacem (1968), Zid Ya Bouzid (1969), Oued Side Story (1970), Do Ré Mi Fakou !(1971), Taoura, Taoura (1973), La Grande Kechfa (1973), Chkounekidnapali Zina diali (1974), Les Pénuristes (1974), et en 1980, les années d’« Algérie Actualité ».

Sihem Oubraham