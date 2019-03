Grand angle : Enfin, peut-être ?

Le conflit libyen est-il en voie de connaître le début de la fin ? Peut-être, dans la mesure où une voie de sortie se profile et laisse entrevoir le bout du tunnel. À moins que cela soit encore un faux espoir. Samedi dernier, à l’issue de la réunion de la commission quadripartite composée de l'Union africaine (UA), de l'ONU, de la Ligue arabe et de l'Union européenne (UE), sur le dossier libyen, tenue en marge du sommet arabe organisé à Tunis, le président de l'Union africaine, Moussa Faki, a annoncé la tenue, en juillet à Addis-Abeba, d'une conférence de «réconciliation» entre les différentes parties libyennes afin de sortir la Libye du chaos.

«C'est une opportunité pour les Libyens», a-t-il estimé, lors de la conférence de presse. Mais il n’ajoutera rien. À ce stade, M. Faki ne doit pas avoir plus de détails à donner.

À moins aussi qu’échaudé par les lendemains des conférences tenues précédemment, il s’est astreint à une certaine prudence. Ce dont doit être sûr le président de la Commission africaine, et il n’est pas le seul dans ce cas, c’est qu’«il est grand temps que les acteurs (politiques libyens) discutent du sort de leur pays». En effet, sans un consensus libyen sur les voies et moyens de sortir la Libye du chaos dans lequel se trouve le pays depuis la chute de l’ancien régime en 2011, force est de souligner qu’aucune solution envisagée ou envisageable ne sera viable. Le salut ne pourra venir que des Libyens eux-mêmes, n’ont eu de cesse de dire tous ceux qui sont d’une manière ou d’une autre impliqués dans la recherche d’un règlement au conflit. Mais, à ce jour, la rivalité entre les deux hommes forts de la Libye, qui sont à la tête de deux gouvernements, n’a pas permis aux efforts déployés de concilier les positions et de tourner la page. L’existence de plusieurs agendas n’est pas faite pour arranger les choses. Bien au contraire, elle a exacerbé les rivalités et accentué les divergences. Les choses sont-elles en voie de changer ? Nul ne peut s’avancer, tant les Libyens nous ont habitués à des retournements de situation. En effet, ce n’est pas la première fois que des engagements sont annoncés sans pour autant qu’ils aboutissent aux résultats attendus. D’autant que les concernés ne se sont pas encore prononcés.

La «conférence nationale», annoncée du 14 au 16 avril à Ghadamès, dans le centre de la Libye, et qui est censée ouvrir la voie et fixer une date pour des élections législatives et présidentielle dans ce pays déchiré par les conflits, donnera la juste mesure des intentions futures. L’Algérie, fidèle à sa position de principe, a de nouveau mis l'accent sur l'importance du dialogue et de la solution politique de la crise, «seule voie à même de consacrer une réconciliation nationale et mettre fin au conflit qui sévit dans ce pays voisin et frère, afin de préserver l'unité et la souveraineté de la Libye, et protéger ses institutions». Encore faut-il enfin que les Libyens l’entendent aussi de cette oreille.

Nadia K.