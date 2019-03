Sommet de la Ligue arabe : La question palestinienne, première préoccupation

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, s'est entretenu, hier à Tunis, avec les dirigeants de plusieurs pays, en marge de sa participation aux travaux du 30e sommet arabe.

Prenant part à ce sommet, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, M. Bensalah a été reçu en audience par le Serviteur des deux Lieux saints de l’islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, en présence du vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra. Cette rencontre a permis l'échange de vues autour des points inscrits à l'ordre du jour et des questions régionales d'intérêt commun, en sus des relations bilatérales et des voies de leur promotion. À cette occasion, le président du Conseil de la nation s'est entretenu avec le souverain de Jordanie, le Roi Abdallah II, avec lequel il a échangé les points de vue sur les relations bilatérales et les questions arabes d'intérêt commun. Par ailleurs, M. Bensalah a été reçu par le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz. L'entretien a été l'occasion d'échanger les vues sur les questions régionales et la situation du Sahel, outre les relations bilatérales et les voies à même de leur impulser une dynamique, notamment dans les domaines économique et commercial. Le président de la chambre haute du Parlement s'est entretenu, en outre, avec le président palestinien, Mahmoud Abbas. Cette rencontre, qui s'est tenue en présence de M. Lamamra, a permis l'examen des derniers développements de la question palestinienne et les agressions israéliennes sur la Cisjordanie et la bande de Ghaza. Dans ce sillage, M. Bensalah a réitéré «la position constante» de l'Algérie en faveur du droit du peuple palestinien à l'établissement d'un État indépendant, avec El-Qods pour capitale, et ce conformément aux résolutions onusiennes et à la légalité internationale.

M. Bensalah s'est également entretenu avec l'Emir du Koweït, Sabah Al Ahmad Al Jabir Al Sabah.



M. Lamamra s’entretient avec Guterres



M. Lamamra s'est entretenu avec le Secrétaire général (SG) de l'ONU, Antonio Guterres, des voies et moyens de coordination entre l'Algérie et l'ONU, au sujet du développement des dernières questions d'ordre régional et international. M. Lamamra a exprimé, lors de ces entretiens, qui ont porté également sur les points figurant à l'ordre du jour de ce rendez-vous arabe, «l'appui total et le soutien de l'Algérie aux efforts onusiens visant le règlement des crises et des conflits», se félicitant, à cet égard, de l'importance du rôle de l'ONU et des efforts consentis à l'effet d'instaurer la paix et la sécurité, notamment au Sahel, en Libye, en Syrie, ainsi qu'au Yémen, en faisant prévaloir les solutions politiques dans la concrétisation de la concorde et de la réconciliation nationales. Le chef de la diplomatie a appelé, dans ce cadre, à la poursuite des efforts onusiens, «en vue d'aboutir à une solution rapide et escomptée pour la crise libyenne, notamment à travers une préparation optimale pour la réussite de la Conférence de Ghadames qui devra réunir l'ensemble des parties libyennes». Après avoir évoqué les défis auxquels fait face la cause palestinienne, M. Lamamra a mis en avant «l'impérative mobilisation des efforts de la communauté internationale, pour relancer le processus de paix et mettre fin au conflit palestino-israélien sur la base de la solution des deux États, une solution devant aboutir à l'instauration de l'État palestinien libre, avec El-Qods pour capitale». Il a mis l'accent, en outre, sur la nécessité de préserver et de protéger le mandat de l'UNRWA et de garantir l'assistance au peuple palestinien frère. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé la position «inébranlable» de l'Algérie qui considère le Golan syrien comme «territoire arabe occupé, conformément aux résolutions de la légalité internationale, notamment la résolution 497 de 1981 et la charte onusienne interdisant l'accaparement des territoires par la force». Il a appelé également «au respect de la légalité internationale, notamment par les pays ayant une grande responsabilité dans la préservation de la paix et de la stabilité à l'échelle internationale».

Dans ce contexte, les deux parties ont passé en revue les conclusions de la seconde table ronde sur le Sahara occidental, sous l'égide de l'ONU, tenue dernièrement à Genève sous la présidence de l'envoyé personnel du SG de l'ONU, Horst Kohler.



Situation en Algérie : « un tournant décisif »



Concernant la situation en Algérie, M. Lamamra a réaffirmé qu'il s'agit d'un «tournant décisif dans l'histoire de l'Algérie», estimant que le peuple algérien «est en mesure de tracer son chemin vers un avenir prometteur en toute liberté et responsabilité, dans le cadre du consensus national, de la sécurité et de la stabilité, s'attachant à ce que le principe de non-ingérence dans ses affaires internes soit respecté par la communauté internationale».



« Réaliser une transition démocratique. »



Le Secrétaire général de l'ONU a appelé à «doubler d'efforts pour réaliser une transition démocratique en Algérie, au service de l'intérêt de son peuple». Évoquant la situation que traverse l'Algérie, à l'ouverture des travaux du sommet, M. Guterres a déclaré : «Nous appelons à doubler d'efforts, pour réaliser une transition démocratique, au service de l'intérêt de son peuple.»

Le SG de l'ONU a eu, samedi, des entretiens avec le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de coordination entre l'Algérie et l'ONU sur les derniers développements des différentes questions régionales et internationales. L'entretien entre les deux parties a porté sur les points inscrits à l'ordre du jour de ce rendez-vous. M. Lamamra a exprimé, lors de cette rencontre, «l'appui total et le soutien de l'Algérie aux efforts onusiens visant le règlement des crises et des conflits», se félicitant, à cet égard, de «l'importance du rôle de l'ONU et de ses efforts consentis à l'effet d'instaurer la paix et la sécurité, notamment au Sahel, en Libye, en Syrie, ainsi qu'au Yémen, en faisant prévaloir les solutions politiques dans la réalisation de la concorde et de la réconciliation nationales».



Dossier libyen : instaurer la stabilité



Les travaux de la commission quadripartite, composée de l'Union africaine (UA), de l'ONU, de la Ligue arabe et de l'Union européenne (UE), sur le dossier libyen, ont débuté samedi en présence du Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, du secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmad Abou Al Ghaith, du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et de la Haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Mme Federica Mogherini. Le porte-parole du sommet arabe, Mahmoud Khemiri, avait affirmé que l'objectif de cette réunion quadripartite autour de la Libye était de «hâter le processus de règlement de la crise qui secoue le pays, et ce dans le cadre de l'ONU».

Pour sa part, M. Lamamra s'était entretenu avec le Secrétaire général de l'ONU, ainsi qu'avec son envoyé spécial pour la Libye, Ghassan Salamé. Lors de ses entretiens avec M. Salamé, le chef de la diplomatie algérienne a mis l'accent sur «l'importance d'adopter une approche globale fondée sur le principe de non-ingérence dans les affaires internes, en étant à équidistance vis-à-vis de toutes les parties libyennes», ajoutant que le dialogue et la solution politique de la crise étaient «la seule voie, à même de consacrer une réconciliation nationale et mettre fin au conflit qui sévit dans ce pays voisin et frère, afin de préserver l'unité et la souveraineté de la Libye et protéger ses institutions». M. Lamamra a salué «la tenue de la Conférence inclusive dans la ville frontalière de Ghadamès».



Une conférence de réconciliation en juillet



Le président de l'Union africaine, Moussa Faki, a annoncé samedi la tenue, en juillet à Addis-Abeba, d'une conférence de «réconciliation» entre les différentes parties libyennes afin de sortir la Libye du chaos. «C'est une opportunité pour les Libyens», a-t-il estimé, lors d'une conférence de presse, à l'issue d'une réunion sur la Libye, achevée par un accent mis sur la nécessaire mise en œuvre d'une réconciliation nationale fédérant l'ensemble des parties libyennes autour d'une solution pacifique permettant de mettre fin à la crise. Dans ce contexte, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a mis en avant «les efforts déployés par l'UA pour la résolution de ce conflit». M. Faki Mahamat a souligné que cette conférence est «une opportunité pour les Libyens pour mettre fin à la situation de conflit et d'instabilité que vit leur pays depuis près de huit ans», a-t-il affirmé. Le président de la Commission de l'Union africaine a évoqué, en outre, les répercussions de la crise libyenne sur les pays voisins, notamment au Sahel. Pour sa part, Mme Mogherini a affirmé que de grandes possibilités existent pour ouvrir une nouvelle page permettant à la Libye de sortir de cette crise et revenir à une vie normale, dans le cadre de la démocratie, mettant en avant les «efforts» de l'UE en matière d'assistance apportée à la Libye sur le plan social, à travers, notamment l'appui financier fourni au pays en 2014. Aussi, elle a appelé l'ensemble des parties à «assumer leurs responsabilités».