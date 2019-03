Décision américaine sur le Golan syrien : Contraire aux chartes internationales

Le secrétaire général de la Ligue arabe a affirmé, à l'ouverture du sommet arabe, que la décision américaine de reconnaître la prétendue souveraineté d’Israël sur le Golan arabe syrien «est contraire aux chartes internationales». «Cette décision accorde à l'occupant israélien la légitimité d'occuper une terre arabe dans le Golan syrien», a déploré M. Aboul Gheit.

Il a noté que le Golan est un territoire syrien occupé en vertu du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité, que l’occupation est un crime majeur et que sa légitimation est une erreur fatale et une violation à la loi et aux principes de la justice. Il a précisé, dans ce sens, que les Israéliens tendent à exploiter les opportunités tant en Syrie qu’en Palestine occupée pour imposer le fait accompli et consacrer ainsi l'occupation, soulignant qu’avec ses récentes positions, l'Administration américaine encourage l'occupation à poursuivre son entêtement et à envoyer de faux messages au peuple palestinien et à sa direction.

Relevant que le 30e Sommet arabe se tient dans une conjoncture délicate marquée par les crises que traversent les pays arabes, M. Aboul Gheit a indiqué que la sécurité arabe fait face, depuis plusieurs années, à un grand nombre de défis et à une plus grave menace dans l’histoire contemporaine de la région arabe. Il a estimé, à ce propos, que la région arabe a aujourd’hui besoin plus que jamais d’adopter une stratégie globale de la sécurité arabe pour faire face aux dangers qui guettent la région et qui se rapportent essentiellement «aux ingérences étrangères dans les affaires internes des pays arabes, ainsi qu’aux complots des groupes terroristes pour porter préjudice à notre stabilité». Le chef de l’organisation panarabe a ainsi exprimé le rejet de «toutes ces ingérences», ainsi que des agressions contre l’intégrité territoriale des pays arabes. Certaines forces régionales ne doivent aucunement avoir de place dans certains de nos pays arabes, a dit le SG de la Ligue arabe, ajoutant qu'il est également inacceptable que «des forces régionales s'immiscent dans nos affaires intérieures avec le soutien d'une faction ou d'une autre sous une couverture sectaire qui se cache à peine derrière les ambitions impériales d'hégémonie et de domination. M. Aboul Gheit a de même estimé qu’il est impératif de s’attacher à l’action arabe commune pour remédier à cette situation, faisant remarquer que la Ligue des Etats arabes reste le cadre le plus idoine pour défendre les causes arabes et faire entendre la voix des pays arabes.



Résolution du conflit en Syrie : seule la voie diplomatique



Le président russe, Vladimir Poutine, a insisté dans un télégramme adressé au sommet arabe sur la nécessité de «régler les crises dans la région, en particulier en Syrie, par la voie politique et diplomatique», précisant que ceci s’applique totalement sur la crise en Syrie. Pour Poutine, «cette voie est la seule qui garantit le principe du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des pays».

Il a ajouté que «l’une des conditions nécessaires pour le rétablissement de la stabilité permanente dans la région est le règlement du conflit arabo-israélien, d’une façon qui garantit une solution juste à la cause palestinienne», insistant de nouveau sur l’attachement aux initiatives de son pays appelant à la formation d’une alliance pour la lutte antiterroriste sous les auspices de l’ONU. Il a, à ce propos, affirmé que la Russie est prête à renforcer les partenariats avec les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord dans tous les domaines.



Question palestinienne : première préoccupation de l’OCI



La question palestinienne est la principale question arabe et islamique et les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) dénoncent l'occupation israélienne et œuvrent en coopération avec les Palestiniens à y mettre fin, a souligné le Secrétaire général de l'Organisation Youssef Al-Othaimeen. Il a estimé, dans une allocution, que «la plupart des questions arabes sont islamiques et que le rôle de l'Organisation de la coopération islamique complète celui de la Ligue arabe dans le renforcement de la stabilité, la paix et la sécurité dans les pays arabes». Et d'ajouter que l'Organisation «espère consolider l'unité et la force des pays arabes, au vu des liens entre Islam et arabité». Al-Othaimeen a souligné le rôle de l'Organisation dans la recherche de solutions aux conflits qui sévissent dans plusieurs pays arabes tels que le Yémen, la Syrie et l'Irak pour restaurer la sécurité dans ces pays et préserver l'unité de leurs territoires. Le responsable a, par ailleurs, fait remarquer que l'Organisation «dénonce toutes les formes de terrorisme et que l'islam est une religion d'amour, de paix et de tolérance», considérant que le dernier attentat survenu en Nouvelle-Zélande (15 mars 2019) a prouvé que le terrorisme n'a pas de religion. Il a également dénoncé le discours de haine qui circule, le considérant comme une menace pour les pays arabes et islamiques, appelant à le criminaliser et à trouver des solutions, vu sa propagation parmi les jeunes. Al-Othaimeen a mis l'accent sur l'impératif d'édifier une unité arabe et islamique fondée sur le savoir et la technologie et de favoriser les initiatives émanant des jeunes et des femmes.

Par ailleurs, le Premier ministre palestinien, Mohammad Ibrahim Chtayyeh, a déclaré que la composition de son nouveau gouvernement était fin prête et qu'elle sera présentée au président Mahmoud Abbas, la semaine prochaine, après son retour du sommet arabe, ont rapporté des médias locaux. Le Premier ministre palestinien a assuré qu'il s'était entendu avec les différentes factions de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et qu'il allait laisser la porte ouverte à de nouvelles consultations jusqu'à la dernière minute, a indiqué l'agence de presse Wafa. M. Chtayyeh a souligné, en outre, qu'il avait tenu des réunions avec des membres de la société civile, des acteurs du secteur économique privé, des représentants des conseils locaux et d’autres responsables de la société civile palestinienne afin de connaître leurs attentes vis-à-vis du gouvernement, a poursuivi la même source.

Le Premier ministre palestinien a assuré que son gouvernement serait ouvert à tous les Palestiniens et qu'il travaillerait à renforcer leur unité, tout en faisant face aux guerres politiques et financières menées par les Etats-Unis et l'occupant israélien contre le peuple palestinien. M. Chtayyeh, nommé le 10 mars dernier par le président Mahmoud Abbas, a demandé une prolongation des délais pour la formation d'un gouvernement, conformément à la loi, afin de disposer du temps nécessaire pour constituer une équipe qui puisse satisfaire toutes les parties de la société.



Questions arabes : pas d’ingérence étrangère



Les travaux du 30e Sommet de la Ligue arabe ont débuté, hier à Tunis, avec un ordre du jour comportant plusieurs dossiers qui concernent la situation arabe sur les plans politique, sécuritaire et économique. Dans son allocution d'ouverture, le roi Salmane Ben Abdelaziz d'Arabie saoudite, qui a présidé le 29e sommet, a évoqué les questions arabes d'actualité, soulignant que son pays «rejette catégoriquement» des mesures pouvant porter atteinte à la souveraineté de la Syrie sur les territoires du Golan et appuie «une solution politique à la crise qu'elle traverse, conformément à la légalité internationale».

Le président tunisien Béji Caïd Essebsi, qui assurera la présidence du 30e sommet, a mis l'accent sur «la situation délicate que traverse la région arabe», saluant le rôle de la Ligue dans «le soutien arabe commun». Le président tunisien a proposé la tenue du sommet sous le thème «Sommet de la détermination et de la solidarité». Le sommet intervient également dans un contexte particulier, marqué par plusieurs évènements politiques survenus récemment, à l'instar de la reconnaissance, par le président américain Donald Trump, de la «souveraineté» d'Israël sur les terres du Golan occupées depuis 1967, outre les agressions perpétrées contre Ghaza depuis plusieurs jours.

Les dirigeants arabes devront aussi, lors des travaux de ce sommet, statuer sur les conclusions de la réunion préparatoire des ministres arabes des Affaires étrangères, notamment ce qui a trait à la cause palestinienne où il sera procédé au suivi des derniers développements et à la relance de l'initiative de paix arabe, outre les violations perpétrées par Israël dans la ville d'El Qods occupée, la question des colonies, l'Intifada, les détenus et les réfugiés. Ils se pencheront en outre sur le dossier de la solidarité avec le Liban et sur «les ingérences étrangères dans les questions arabes».

Figurent aussi à l'ordre du jour du sommet, la lutte contre le terrorisme, la préservation de la sécurité arabe et le dossier du développement de la Ligue arabe, devenu un impératif au vu des développements survenus au double plan régional et international. Les présidents, souverains arabes et leurs représentants aborderont, en outre, le dossier de la «stratégie arabe des droits de l'Homme» et les projets de résolutions soulevées par le Conseil économique et social (CES) dont les travaux ont été sanctionnés par une série de décisions, dont le plan d'action arabe pour le traitement des causes sociales à l'origine du terrorisme et le mandatement du Secrétariat général à l'effet de coordonner avec le CES, les organisations arabes et tous les partenaires en vue d'initier les mesures nécessaires pour la mise en œuvre dudit plan.