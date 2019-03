Le président du parti Jil Jadid, à notre Forum : « Passer à une période de transition, conduite par des personnalités de consensus »

«Il faut absolument sortir du cadre constitutionnel. Le cadre constitutionnel, qui définit les institutions politiques, ne répond pas aux besoins et aux exigences de la société», a estimé, hier, le président de Jil Jadid, M. Sofiane Djilali.

Invité à notre Forum, le président de Jil Jadid a livré son analyse des derniers développements politiques, notamment l’appel du chef d’état-major de l’ANP à l’application des articles 102, 07 et 08 de la Constitution pour une sortie de crise. Si pour M. Sofiane Djilali l’article 07 de la Constitution répond à une partie de la revendication populaire, les deux autres «posent de sérieux problèmes qui requièrent encore une forte mobilisation et de la vigilance». En effet, Sofiane Djilali a estimé que «ces deux articles ne peuvent traduire la volonté politique et peuvent même conduire vers l’impasse». Poursuivant son analyse, le conférencier a estimé qu’il faut, ainsi, maintenir le cap de la mobilisation jusqu’à ce que «une phase de transition négociée et dont le contenu sera clair et accepté de tous soit obtenue».

Quel sera ce contenu préconisé par M. Sofiane Djilali ? «Il faut inventer une démarche pour revenir à une légitimité légale et populaire, car il n’y a plus aucune possibilité de fonctionner dans le cadre de cette constitution», répondra notre invité. Pour lui, appliquer ainsi l’article 102, «c’est essayer de construire l’avenir à partir d’une Constitution que nous avons refusée, et elle est le résultat d’un régime que nous ne voulons plus».

Ainsi, tout en considérant qu’on ne peut faire du neuf avec du vieux, soit avec les mêmes moyens et les mêmes méthodes, l’orateur estime que «M. Bensalah ne peut absolument pas représenter une période de transition». «On le refusera», a-t-il appuyé avant d’appeler à sortir du cadre constitutionnel. «Il faut absolument sortir du cadre constitutionnel. Le cadre constitutionnel, qui définit les institutions politiques, ne répond pas aux besoins et aux exigences de la société. Il faut en sortir», a-t-il plaidé tout en réaffirmant que l’article 102 ne signifie pas plus que Bensalah va prendre le pouvoir pendant 3 mois ou 4 mois et demi, «puisque, s’il y a démission du Président, nous irons immédiatement vers l’installation du président par intérim et la convocation du corps électoral, et qu’au bout de 3 mois, il devra y avoir une élection». «Et là, ce n’est pas possible puisque la société n’a pas fait ses choix, il n’y a eu aucun débat et elle n’a pas fait émerger les solutions qu’elle désire», a fait remarquer Sofiane Djilali.

Il faut instaurer un dialogue avec les tenants du pouvoir



Pour le président de Jil Jadid, «ce n’est pas à l’institution militaire de gérer cette période de transition, et ce n’est pas à elle de proposer les solutions de sortie de crise, ni une quelconque instruction». Pourtant, un peu plus loin, notre invité appelle a instaurer un dialogue et une discussion franche de tous les acteurs politiques avec cette même institution militaire pour s’entendre sur une feuille de route et aller au fond du problème.

Pour y aller, « il faut toiletter la loi électorale, la loi sur les médias et finaliser avec une autre loi pour la mise en place d’une commission indépendante pour donner toutes les garanties à ces élections». M. Sofiane djilali préconise de former un gouvernement neutre, non partisan, dont la durée et les missions seront également négociées (entre 6 et 12 mois).

L’invité du Forum précisera également que le gouvernement, dont les membres devront accomplir la feuille de route négociée, s’attellera, en collaboration avec les partis politiques, dans le cadre d’un Forum national, à préparer les conditions d’une véritable élection dans un délai raisonnable (12 mois).

Avec la mise en place d’une commission indépendante de l’administration et dont la composante sera négociée, «la feuille de route doit être totalement orientée vers le retour vers la légitimité populaire», a-t-il souligné.

A la question de savoir comment ce débat pourrait se faire en l’absence de représentants de ce mouvement populaire, le président de Jil Jadid dira que «vouloir structurer ce mouvement actuellement est une supercherie». Les 22 millions d’Algériens qui ont le statut d’électeurs doivent s’exprimer dans un éventail, et ça va de la droite à la gauche du libéralisme, à l’islamisme… «alors, fabriquer deux ou trois visages et dire qu’ils représentent ce mouvement est une supercherie», a-t-il dit, spécifiant que «le peuple a besoin de s’exprimer dans une urne et c’est cela la démocratie populaire».

A la question de savoir quelle serait l’issue à cette «révolution» de la rue, notre interlocuteur affirmera : « Comment voulez-vous structurer ces millions d’Algériens, cette révolution du sourire est en train de produire un miracle et personne ne pourra arrêter le cours de l’histoire, et cette Algérie-là va sortir de cette crise la tête haute. » Sofiane Jilali explique son retrait du mouvement Mouwatana par le fait que «la situation, aujourd’hui, exige de Jil Jadid plus d’efforts et plus d’engagement dans ses propres choix politiques.

Il a donc fort à faire», poursuivant qu’ «en tant que l’un de ses initiateurs, Jil Jadid estime qu’il est temps de passer à une nouvelle étape». M. Djilali a indiqué qu’il a été «heureux» d’avoir contribué à sa constitution, tout en estimant que le moment est venu pour lui de se retirer de Mouwatana pour «laisser l’espace aux Algériens et Algériennes de toutes obédiences pour s’approprier ce mouvement et déterminer en toute liberté son destin».

Farida Larbi