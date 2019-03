Association « fidèle au serment » : L’ANP, déterminée à soutenir la volonté du peuple

«Nous saluons la position de l’Armée nationale populaire qui a répondu à l’appel du peuple algérien pour le changement du système politique, à travers l’application des articles 102, 7 et 8 de la Constitution», a souligné, hier, le président de l’association nationale Fidèle au serment.

S’exprimant en marge du premier Congrès national de l’association tenu au club du Moudjahid, M. Boualem Limani a indiqué que «l’ANP a toujours affirmé être prête et déterminée à soutenir la volonté du peuple et ses aspirations».

Poursuivant ses propos, M. Limani dira que «l’ANP reste toujours cette fidèle et digne héritière de l’Armée de libération nationale qui puise ses valeurs dans la Déclaration du 1er Novembre ». Celui-ci a également cautionné le mouvement citoyen qui, selon lui, traduit la volonté du peuple à consolider les acquis de l’Indépendance.

«Le peuple algérien a montré à travers le mouvement de contestation entamé depuis le 22 février dernier, qu’il porte bien les valeurs et les fondements de la Déclaration du 1er Novembre 1954 », a noté le président de l’association, ajoutant que, «ceci est un message fort qui confirme sa détermination à atteindre ses objectifs». Pour M. Limani, ces manifestations pacifiques sont le symbole de l’Unité du peuple algérien et son entière conviction de la nécessité du changement pour vivre dans un pays serein, fort et prospère, répondant aux aspirations de chaque citoyen à travers le territoire national, sans aucune distinction. «Nous les moudjahidine et enfants des chouhada, sommes une partie intégrante de cette société et notre adhésion au mouvement populaire a été systématique», a-t-il précisé, mettant en exergue la nécessité de transmettre le flambeau à la nouvelle génération.

Le président de l’association Fidéle au serment a aussi relevé la nécessité de rester unis pour la même cause pour un avenir meilleur.

«L’union demeure la force de ce peuple pour contrer toute tentative visant à déstabiliser son mouvement populaire qui, par son civisme et son caractère pacifique a suscité l’admiration des peuples du monde entier.

Il a, à ce propos, appelé la population à «redoubler de vigilance en s’inspirant des valeurs de Novembre pour la préservation cette Nation». Concernant le congrès, le président de l’association a fait savoir : «Aujourd’hui nous avons tenu une assemblée générale de l’association et son premier congrès conformément à la loi, dans le but de réunir toute la famille révolutionnaire, les enfants des chouhada, les moudjahidine et leurs familles».

Il a, dans ce sillage, indiqué que l’association créée le 16 mai 2016, s’est fixée comme objectif de «rester fidèle au serment du 1er Novembre 1954 et aux innombrables sacrifices des nos aïeux qui ont donné leur sang et leur vie pour que vive l’Algérie souveraine et indépendante».

A cet effet, il précisera «L’association qui portait autrefois le nom de l’Union nationale des enfants des chouhada, est composée notamment de la famille révolutionnaire, les enfants des chouhada, les moudjahidine et les ayants droits » a expliqué M. Limani, précisant qu’elle regroupe des représentants de 32 wilayas du pays.

M. Limani qui a été reconduit à la présidence de l’association Fidèle au serment pour 5 années consécutives au cours de ce congrès a réitéré son engagement de contribuer à transmettre aux générations futures les valeurs des valeureux chouhada.

«L’appellation de l’association Fidèle au serment, montre bien son engagement sans faille à la préservation de l’unité du peuple algérien qui puise ses valeurs et ses principes des fondements de la glorieuse guerre de Révolution», a-t-il dit, ajoutant, c’est justement le rôle de l’association qui ne ménage aucun effort pour mener à bien les missions qui lui sont assignées.

Notons que le congrès qui a réuni pas moins de 250 personnes et regroupé les membres de cette association à travers les 32 wilayas du pays a été mise à profit pour la création des commissions de travail spécialisées.

Kamélia Hadjib