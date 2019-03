Le FFS plaide pour une conférence nationale « souveraine »

Le Front des forces socialistes (FFS) a rendu public, hier à Alger, sa proposition de sortie de crise politique que traverse le pays actuellement.

Aussi, le constat a été des plus sévères, rien qu’à entendre les mots du premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS), Hakim Belahcel qui s’est étalé sur «la faillite du régime sur le plan politique, économique, social, culturel et environnemental». Le plus vieux parti de l’opposition dénonce une situation catastrophique «avec des atteintes permanente aux libertés, la dislocation de la cohésion sociale, un système de gouvernance dépassé, des richesses dilapidées et bradées, et une menace sur l’unité nationale».

Pour le premier responsable du FFS, si le régime est dépassé, par ses pratiques et sa gestion chaotique des affaires du pays «la mobilisation pacifique démontre l’avance prise par le peuple par rapport aux tenants du système». Pour M. Belahcel, le mouvement citoyen «est un sursaut de dignité, et une cristallisation des luttes démocratiques»

Par ailleurs, il a appelé la population à poursuivre sa mobilisation pacifique jusqu’au changement «radical» du système politique et la concrétisation de la construction d’une Algérie libre et démocratique, réitérant la position de son parti pour «un changement du système et non un changement dans le système». M. Belahcel est catégorique, par rapport à la position qu’assume le FFS qui considère que «le départ du système et de ses représentants est une condition sine qua non pour créer un climat de confiance dans le société», car l’urgence en ce moment de crise politique «est d’engager le pays sur la voie d’une véritable construction démocratique de l’Etat et de société». Le premier secrétaire du FFS a mis en garde «les responsables à tous les niveaux pour placer l’intérêt de la nation au-dessus de toute considération» et vue de l’amorce d’un processus politique «pour une transition démocratique et l’ouverture d’un véritable dialogue».

Partant du constat que la stagnation que connaît le système politique est due notamment, à «l’absence d’un consensus national», Ali Laskri, membre de l’instance présidentielle du FFS, a appelé les différents acteurs de la scène politique à «s’engager publiquement et sans ambiguïté autour d’un pacte politique». La vitrine principale des propositions formulées par le FFS est constituée, notamment par «la Convention nationale de suivi et de contrôle de la transition (CNSCT)», que le FFS, considère comme l’un des mécanismes de transition.

Durant la période de transition «qui devrait être la plus courte possible», la CNSCT sera chargée de «fixer le calendrier électoral, ainsi que «l’élection d’une assemblée constituante comme première étape».

«L’instauration d’une instance de suppléance» est une autre institution qui devrait remplacer celle arrivée à échéance, actuellement. Pour le FFS cette instance sera «chargée de représenter l’Etat et de légiférer par ordonnance sur les questions d’intérêt national, d’orienter et du surveiller le gouvernement de transition avec l’approbation de CNSCT», explique M. Laskri. Après avoir appelé à la démission de ses députés de la chambre basse (APN), le FFS hausse le ton et appelle à dissoudre le parlement au terme de la mandature présidentielle actuelle.

«L’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation comme les deux béquilles du système», lit-on dans le communiqué du FFS. Présent lors de la conférence de presse, le sénateur Moussa Tamadartaza, a déclaré que le FFS s’engagera à contacter tous les acteurs politiques en vue d’un dialogue qui permettra de réfléchir et «à réunir toutes les conditions nécessaires» à l’organisation d’une double consultation électorale : d’abord l’élection d’une Assemblée nationale constituante suivie de l’élection présidentielle. Tout en réaffirmant son refus aux tentatives qui vise «à perpétuer le statu quo politique et l’instabilité des institutions, le FFS a réitéré son appel à l’institution militaire «à assumer son rôle et ses missions et garantir le respect de ce processus de transition».

Tahar Kaïdi