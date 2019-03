Manifestations : une « gifle » aux semeurs de la Fitna

Le mouvement populaire qui s’est poursuivi pour le sixième vendredi consécutif, appelant au changement radical et à de profondes réformes et qui a encore drainé grand monde, n’a laissé personne indifférent, les yeux du monde étant braqué sur tout ce qui se passe chez nous.

Nombre d’observateurs étrangers, arabe, européens et même asiatiques, s’étonnent, via les réseaux sociaux, sur ce mouvement inédit, pacifique, dont le seul but est d’appeler à des réformes qui s’inscrivent en droite ligne avec l’objectif d’édification d’une deuxième République, et qui répondent aux aspirations de ses enfants.

Il faut dire qu’en dépit des tentatives de certains semeurs de «Fitna», d’attenter à l’image du mouvement populaire à travers des affabulations sans fondement et des «Fake news», qui se répandent sur la toile, principal outil de communication des manifestants, ces marches marquées par un haut degré de maturité et de sagesse ont fait taire toutes les mauvaises langues quant à un éventuel dérapage, dont les conséquences auraient été néfastes et pour le mouvement et pour le pays.

Aussi, hier, dans la majorité de ses titres, la presse étrangère a reconnu le pacifisme de ce mouvement «sans précédant même dans les plus anciennes démocraties».

En effet, les sites d’information internationaux et arabes qui ont évoqué le mouvement de ce sixième vendredi, ont souligné le caractère civique des manifestations qui ont appelé au départ du système et à l’application de l’article 7 de la Constitution. Le site «Sky News» a titré dans ce sillage «l’imposante marche du départ. Les Algériens ont dit leur mot», «dans une réponse forte, les manifestants algériens ont scandé des revendications ambitieuses. Ils veulent le départ du système et le remplacer par une nouvelle génération».

Le site «Al Jazeera.net» a écrit : «les slogans des manifestations ont souligné la nécessité du départ de tout le système, et non seulement du Président Bouteflika». Le site allemand, «Deutsch News» a titré son compte-rendu sur le mouvement de ce vendredi : «des centaines de milliers de manifestants revendiquent la restitution du pouvoir au peuple». Il écrit dans son article : «les Algériens se sont rassemblés à travers toutes les wilayas du pays pour revendiquer le départ du système et l’activation de l’article 7 de la Constitution, qui stipule que le peuple est souverain et source de tout pouvoir». L’agence russe a indiqué que le chef d’état-major de l’armée, Gaïd Salah, avait appelé à déclarer la vacance du poste de Président de la République.

L’agence Sputnik qui a couvert l’évènement a écrit : «des milliers de manifestants sont sortis à Alger ce vendredi pour exiger le départ du Président Bouteflika, quelque jours après l’appel de l’armée à l’application de l’article 102». Le site «The Independent» a estimé, pour sa part, que les marches de ce sixième vendredi constituent «un référendum populaire», qui intervient, selon le même média, «après le refus par le peuple de toutes les propositions formulées par le régime en place». Le site «France 24» a, quant à lui, indiqué que «près d’un million de manifestants sont sortis dans les rues d’Alger pour exiger «le départ de toute la classe politique au pouvoir».

Par ailleurs, plusieurs chaînes et sites d’information ont été pointées du doigt par de nombreux Algériens les accusant de propager des informations erronées et de «dénigrer les marches pacifiques» qui ont lieu chaque vendredi.

«Les manifestations en Algérie s’embrasent… et la police intervient avec les gaz lacrymogènes et l’eau», a titré «Sky News Arabia», un article relatant les manifestations du vendredi à Alger, avant de modifier le titre en «Imposantes manifestations à Alger et la police intervient pour disperser les manifestants». Le titre a été changé sur le site web du média mais sur sa page Facebook il était, jusqu’à 21 heures, toujours visible dans sa première version.Le média a relayé une fausse information puisqu’il a été constaté que la police n’est intervenue nulle part pour disperser les manifestants. Aussi, force est de constater que le métier de journaliste nécessite un grand degré de respect de l’éthique, qui apparemment, n’est pas l’apanage des pays dits «développés».

Salima Ettouahria