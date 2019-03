Démarche du Haut Commandement de l’ANP, ONM : « Un principe de base pour régler la crise »

L'Organisation nationale des moudjahidine a valorisé, hier, la démarche du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire relative à l'application des articles 7, 8 et 102 de la Constitution «en tant que principe de base pour régler la crise actuelle». «Eu égard à la pertinence de l'initiative du Haut Commandement de l'ANP, le secrétariat national valorise hautement la démarche de l'institution militaire, attachée à la préservation de la sécurité et la stabilité du pays et à la garantie d'une transition constitutionnelle souple vers l'édification d'un Etat démocratique populaire répondant aux aspirations de millions de citoyens des différentes régions du pays», a précisé le communiqué, rendu public au terme de la réunion du secrétariat national de l'ONM. Pour l'ONM, cette initiative est «la seule issue pour en finir avec le système en place et édifier une République démocratique populaire qui consacre les valeurs et principes de Novembre 1954».

La réunion a été consacrée à l'examen des «derniers développements, dont l'initiative du Haut Commandement de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale relative à l'examen de la possibilité d'application des articles 7, 8 et 102 de la Constitution en tant que principe de base répondant aux aspirations populaires dans le traitement de la crise que traverse le pays».