Talaie El Houriyat : Défendre l'état national

La démarche du Haut-Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) en faveur d'une sortie de la crise politique que traverse le pays, dans un cadre constitutionnel, répond à une «demande populaire pressante», a indiqué hier le président du parti Talaie El Houriyat, Ali Benflis. «Le Haut-Commandement de l'ANP a réaffirmé son attachement à une sortie constitutionnelle de cette impasse. Il a proposé comme cadre constitutionnel à cette sortie de crise une mise en œuvre combinée des articles 7, 8 et 102 de la Constitution», note M. Benflis dans un communiqué, en réaction au communiqué rendu public samedi par le Haut-Commandement de l'ANP. Il souligne que «lorsque la survie de l'Etat national est en jeu, elle prend le pas sur toutes les autres considérations», relevant que «le mérite de cette démarche tient d'abord au fait qu'elle répond à une demande populaire pressante, mais elle tient surtout à la trajectoire dans laquelle elle s'inscrit, celle de la défense de l'Etat national et des buts de la révolution démocratique pacifique». «Dans ce contexte, je tiens à souligner le choix fait par le Haut-Commandement de l'ANP de situer sa contribution au règlement de la crise actuelle dans les limites permises par un ordre constitutionnel que les forces extraconstitutionnelles s'emploient à rendre inopérant», a-t-il relevé, mettant en avant que «ce choix, malgré toutes les difficultés qu'il peut rencontrer, témoigne du caractère républicain de nos forces armées», ajoute le communiqué.

Pour M. Benflis, «la référence à l'article 28 de la Constitution dans le communiqué du Haut-Commandement de l'ANP est loin d'être anodine», précisant que «lorsque l'indépendance et la souveraineté nationales sont menacées par un effondrement généralisé des institutions, la mission de préservation de l'Etat national est pour tous un devoir sacré». Le président de Talaie El Houriyat a ajouté que le communiqué du Haut-Commandement de l'ANP «tire la sonnette d'alarme sur la gravité de la situation actuelle», considérant que «chacun d'entre nous mesure la gravité exceptionnelle de cette situation à laquelle le pays est confronté».