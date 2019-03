Tizi Ouzou : Des architectes organisent un rassemblement

Plusieurs dizaines d'architectes ont organisé, hier, un rassemblement au niveau de la placette de l'ancienne mairie de Tizi-Ouzou pour exiger le changement radical du système politique en place dans notre pays.

Des drapeaux nationaux, des banderoles et des pancartes appelant à la «construction d’un Etat démocratique et des libertés», la consécration des droits et des libertés», «non à la marginalisation des élites et des compétences», «laissons nous construire notre pays» «système dégage», entre autres, ont été brandis par les architectes lors de cette manifestation organisée à l'appel du Conseil local de l'Ordre des architectes.

Des architectes, dont la présidente du Conseil local de cette profession, ont appelé lors de cette manifestation, l’ensemble des acteurs, notamment les politiques, universitaires et animateurs de ce mouvement populaire, à s’exprimer sur la situation politique actuelle et à proposer des solutions de sortie de crise pour bâtir une Algérie nouvelle.

Bel. Adrar