Les chefs des partis de l’alliance visés : Un vent de fronde

Les événements semblent s’accélérer, ces derniers temps, chaque jour apportant son lot de nouveautés, de scoops et d’émergence d’une floraison de déclarations, de positions et même de propositions de sorties de crise, contrastées, contradictoires et même aléatoires.

Il en est ainsi pour les partis qui faisaient partie de l’Alliance et qui, aujourd’hui, connaissent des mouvements de redressements, appelant à un changement, au sommet de leurs instances.

En effet, des membres du comité central du Front de libération nationale (FLN) ont annoncé leur volonté de convoquer, dès que possible, une session extraordinaire du comité central afin d’élire un nouveau secrétaire général du parti. En effet, la kasma de Bourouba à El Harrach a abrité une rencontre rassemblant 150 membres du comité central appelant à l’élection d’un nouveau secrétaire général du FLN. «Le comité central (CC) réuni à cette réunion demande à récupérer la ligne politique du parti et l’indépendance de ses décisions», précise un communiqué, rendu public, ajoutant, au passage, que «les membres du CC réunis, ce jour, ont constaté la vacance du poste de secrétaire général du parti et que le membre le plus âgé avait pour tâche de tenir la session extraordinaire dudit comité».

Il convient de signaler, par ailleurs, que ces membres ont décidé de convoquer, à cet égard, une réunion élargie aux autres membres, puisque le CC en compte plus de 500, au siège national du parti à Hydra (Alger) afin d’élire un nouveau SG et un nouveau bureau politique», a-t-on rapporté.

A noter que les participants à la réunion de Bourouba ont, notamment, exprimé leur soutien à la proposition de l’Armée nationale populaire (ANP) d’activer l’article 102 de la Constitution, en indiquant que l’application de cet article de la Constitution, «constitue un véritable début pour résoudre la crise, par la formation d’un gouvernement de consensus de classe non politique, avec la mise en place de mécanismes de surveillance des élections avec de nombreux autres aspects pour faciliter le processus d’application», précise encore ledit communiqué. De son côté, le Rassemblement national démocratique (RND) fait, également, face, selon plusieurs révélations médiatiques, à une fronde interne. Ainsi, des contestataires de la direction actuelle du RND demande le départ de l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et la tenue rapide d’un congrès extraordinaire. Il faut savoir que plusieurs membres du conseil national du parti ont diffusé, avant-hier, un communiqué affirmant qu’il a été signé par pas moins de 100 membres, parmi eux des cadres du parti, dans lequel ils ont exigé la démission du secrétaire général du parti. Dans ce sillage, les contestataires expliquent que l’appel d’Ahmed Ouyahia à la démission du Président Abdelaziz Bouteflika s’est fait sans consulter les membres du conseil national et les autres instances du parti. Enfin, il convient de souligner que le Rassemblement national démocratique (RND) avait salué, la position de l’Armée nationale populaire (ANP) appelant à l’application de l’article 102 de la Constitution pour sortir de la crise que traverse le pays, affirmant que cette solution «vise à éviter au pays une situation de blocage».

Ainsi, ce vent de fronde touche également la centrale syndicale de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) où des syndicalistes se rassemblent depuis plusieurs jours déjà, pour demander, d’autre part, le départ du secrétaire général du syndicat Abdelmadjid Sidi-Saïd. In fine, il convient de rappeler que l’UGTA avait, également, salué et pris acte de l’appel du général Ahmed Gaïd Salah, à l’application de l’article 102 de la Constitution, constituant, selon ladite Centrale syndicale, «le cadre légal à même de surmonter la crise politique à laquelle est aujourd’hui confronté notre pays», indique une déclaration signée par son SG, Abdelmadjid Sidi Saïd. Aussi, les prochains jours, risquent fort bien d’amener leur lot de surprises, de défections, de départs, mais également de nouveautés permettant de s’inscrire dans une nouvelle dynamique que le peuple réclame depuis plus de six semaines et qui appelle à un vent de changement aussi novateur que profond.

Sami Kaïdi