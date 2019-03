Manifestation « Marches du retour » : Quatre morts et des centaines de blessés

Des dizaines de milliers de Ghazaouis ont convergé samedi dernier vers la frontière israélienne où la manifestation s'est soldée par quatre morts et des centaines de blessés palestiniens du fait de l'armée d'occupation israélienne. Les Ghazaouis, appelés à se rassembler en masse pour le premier anniversaire du mouvement de protestation appelé "grandes marches du retour", se sont rassemblés près de la frontière avec des drapeaux palestiniens, ont constaté les médias.

L'armée israélienne avait déployé des milliers de soldats et des dizaines de tireurs d'élite, ainsi que des chars et de l'artillerie.

A Malaka, à l'est de la ville de Ghaza, la plupart des Ghazaouis se sont tenus hors de portée des tireurs d'élite israéliens postés de l'autre côté de l'hermétique barrière. Mais trois adolescents palestiniens de 17 ans, l'un atteint au visage alors qu'il manifestait à l'est de Ghaza, et deux autres touchés par des tirs israéliens lors d'affrontements dans le sud de l'enclave, ont été tués, a rapporté le ministère ghazaoui de la Santé. Très tôt samedi, un autre Palestinien de 20 ans avait été tué au cours d'une manifestation nocturne, selon des témoins.