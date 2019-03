Dans la lucarne : Accordez vos violons !

Le football algérien au niveau de sa première division et même la Ligue-2 a eu un peu de répit en raison des matches officiels au niveau international. Il est clair que ce temps perdu inutilement aurait pu permettre à la Ligue de football professionnel de profiter de cet arrêt indépendant de la volonté des uns et des autres pour programmer les matches en retard. Il est vrai qu’à ce stade de la compétition, généralement, les clubs sont à jour. En effet, il y a lieu d’être respectueux de la programmation officielle afin de donner les mêmes chances, ou presque, à tous. Comme on le sait, les derniers matches du championnat national au niveau de son élite sont entachés «d’irrégularités» pour ne pas parler de matches ou la combine règne en maître. On l’a souvent dit que la «chqara » fait et défait les résultats de nos matches. Cela est connu si l’on se réfère aux éditions précédentes où l’on voit des équipes qui perdaient presque tous leurs matches à la phase aller, se transformant dans les ultimes instants de la phase retour en de «super-machines» qui gagnent aussi bien à domicile qu’à l’extérieur. C’est un peu cette situation qui perdure de saison en saison qui avait fait réagir le président de la FAF, Kheireddone Zetchi. Il était enfin sorti de sa réserve pour mettre le holà sur le non respect de la programmation. Ce qui escamote le travail de tous et notamment celui des journalistes qui sont contraints de faire des présentations pour chaque match alors qu’un seul article par journée aurait été des plus indiqués. C’est vrai que la LFP et la FAF, apparemment, n’étaient pas sur la même longueur d’onde, mais…. L’un faisait ce qu’il voulait sans se référer à la FAF alors qu’on s’approche de la fin de saison et beaucoup de matches en retard ne sont pas encore programmés. Pourtant, le président de la FAF avait clairement annoncé que les matches ne seraient plus reportés sans passer par une autorisation émanant de sa structure. De plus, et à partir de la 25e journée, chaque journée sera jouée dans son intégralité et à la même heure. Le but étant d’éviter tout soupçon d’arrangement de matches. A priori, la LFP n’a pas reçu « cinq sur cinq » les recommandations de la FAF, puisqu’elle vient de faire jouer la 25e journée en quatre fois (lundi, mardi, mercredi et aussi jeudi). Par ce geste, la LFP vient démontrer qu’elle n’a «rien à faire» de ce que la FAF lui propose. C’est un peu le dialogue des sourds. À cette allure, il faudra s’attendre à des dépassements qui vont avoir des répercussions directes sur le bon déroulement du présent exercice. En effet, la fin du championnat national risque de ne pas s’achever dans les temps fixés, surtout que l’EN est qualifiée pour la CAN-2019 prévue au Caire, qui débutera le 21 juin prochain. Il est clair qu’à un moment donné le coach national aura besoin de ses éléments et qu’avant cela, il faudra que tout soit bouclé pour ne pas avoir d’autres matches en retard. Avec cette « cacophonie » apparente de surcroit, beaucoup de craintes «légitimes» du fait qu’on ne s’écoute pas.

Et cela n’est pas normal !

Hamid Gharbi