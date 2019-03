MC Oran : Victime de sa mauvaise gestion

Le MC Oran, qui vient de subir une élimination amère en Coupe d’Algérie et lutte actuellement pour son maintien en Ligue-1 professionnelle de football, paye les frais de sa mauvaise gestion, a déploré samedi dernier le wali d’Oran.

"On sait tous que la quasi-totalité des clubs algériens souffrent de problèmes financiers, alors qu’au MCO ce problème ne se pose nullement en cette fin de saison, et si l’équipe n’a pas réussi à atteindre ses objectifs, c’est parce qu’elle est mal gérée", a déclaré Mouloud Cherifi à la presse en marge d’une visite d’inspection aux chantiers du complexe sportif en cours en réalisation à Bir El Djir (Est d’Oran) Le MCO avait une occasion en or pour valider son billet pour le dernier carré de la Coupe d’Algérie jeudi passé à l’occasion de la réception du CS Constantine en quarts de finale retour (aller : 1-1), mais l’équipe a été éliminée aux tirs au but (5-4) après s’être contentée d’un nul (1-1) lors du temps du match.

Le wali d’Oran avait rendu visite aux joueurs la veille de la rencontre pour les motiver, tout en leur promettant des primes alléchantes en cas de qualification. "En tant qu’autorités locales, nous avons fait tout ce qui est dans notre possible pour aider le club à relever le défi. Nous avons parfois même dépassé nos prérogatives car il s’agit d’un club professionnel dont la société sportive qui le chapeaute est gérée par le code de commerce. Nous allons déployer d’autres efforts pour l’aider à surpasser cette conjoncture difficile qu’il traverse", a encore promis Cherifi. À propos de l’avenir du protocole d’accord signé par le club avec l’entreprise Hyprocée (filiale de Sonatrach), en vue de reprendre le MCO en fin de saison, le même responsable à rassuré que l’engagement de cette entreprise spécialisée dans le transport maritime des hydrocarbures ne sera jamais remis en cause. Il a précisé dans ce registre que les responsables d’Hyproc ont déjà contribué à la belle santé financière que connait le MCO, "mais on ne peut pas leur demander plus à l’heure actuelle", a-t-il conseillé. Affichant son optimisme quant aux possibilités des "Hamraoua" d’assurer leur maintien parmi l’élite, le wali a appelé la famille mouloudéenne à "se mobiliser et laisser de côté les divergences dans l’intérêt du club".