MC Alger : Le Mouloudia se reconstruit

Les choses bougent au MCA. La Sonatrach, propriétaire et bailleur de fonds du club, en concertation avec d’anciens joueurs et dirigeants du Doyen, sont en communion afin de mettre en place les jalons qui permettront à l’avenir au grand Mouloudia Chaabia d’Alger de redorer son blason, en assumant pleinement son statut en tant que tel. Ainsi, le PDG de Sonatrach, M. Ould Kaddour, a décidé de répondre aux attentes des anciens du club et des supporters qui ont appelé à un changement dans le bon sens au sein de la direction pour rebâtir le Mouloudia sur des bases saines et solides. Ainsi, un nouveau directeur général sportif vient d’être installé en lieu et place de Kamel Kaci-Saïd. Il s’agit de l’ancien meneur de jeu et capitaine des années 70/80 du MCA, Zoubir Bachi.

Ce dernier a désigné les membres qui travailleront à ses côtés. Il s’agit de Abdelouhab Zenir (manager général), Ameur Benali (Porte-parole), Youcef Farhi (formation et coordinateur des jeunes catégories), Kamel Longar (actionnaire/bénévole), Mohamed Smail (bénévole) et Abdelghani Sebti (financier désigné par la direction de Sonatrach). Une feuille de route sera établie pour faire avancer le Mouloudia dans la bonne voie. Tous ces personnes sont connues pour leur attachement au club, leur sérieux et leur honnêteté. Pour sa part, Kamel Kaci-Saïd assistera Zoubir Bachi jusqu’à la fin de la saison pour lui faire part des dossiers et projets du club, tracés sous sa coupe.

Lancement des travaux du nouveau centre d’entraînement

Hier, le P-DG de Sonatrach a posé la première pierre pour la réalisation du nouveau centre d’entrainement du Mouloudia d’Alger sur l’ancien terrain de l’équipe universitaire du Rija à Ben Aknoun. Des figures connues de la grande famille du Mouloudia ont tenue à marquer de leur présence ce moment historique, avec à leur tête le nouveau DG du club, Zoubir Bachi. Le Mouloudia aura enfin son propre centre d’entraînement, à ne pas confondre avec le centre de formation, qui lui sera établi à Zéralda. Les délais de réalisation ont été fixés à 25 mois. Le centre comprendra un terrain en gazon naturel, un autre en gazon synthétique, une salle couverte, une salle de musculation, une salle de soins, un hôtel standing 5 étoiles, restaurant et une piscine. Soit, un projet grandiose avec des moyens adéquats dont le MCA bénéficiera. Bonne nouvelle donc pour les amoureux du club qui aspire à voir leur club de toujours gagner des titres et retrouver son lustre d’antan.

Mohamed-Amine Azzouz