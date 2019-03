Ligue 1 (25e journée) : La JSK à l’épreuve du DRBT

Ce n’est pas un «poisson d’avril». Le championnat de Ligue 1 reprend ses droits, après une trêve de plus de deux semaines. Trois rencontres de la 25e journée, qui se poursuivra jusqu'à jeudi, sont au programme, aujourd’hui. Le dauphin, JSK, se rendra à Tadjenanet, le MOB reçoit l’USMBA et l’ASAM ira à Bechar croiser le fer avec la JSS.

Ainsi, les Canaris seront en appel à Tadjenanet face à une formation locale qui flirte toujours avec la zone de turbulences. Les poulains du technicien français Dumas devront faire preuve de beaucoup de concentration et de solidité défensive pour espérer tirer leur épingle du jeu, face à cet adversaire qui joue sa survie parmi l’élite. « Ça sera sans doute un match difficile, face à une équipe en danger. De toutes manières on s’attend à une fin de saison des plus difficiles. Tous les clubs sont pratiquement dans une situation délicate. Les derniers matchs de championnat seront des finales de coupe où il va falloir batailler dur. Cela dit, nous irons à Tadjenanet pour jouer la victoire. Si l’environnement est propice, je pense qu’on aura de forte chance de sortir gagnant de cette confrontation», a déclaré le milieu de terrain de la JSK, Benchaira avant le déplacement de son équipe. Même son de cloche coté DRBT, les poulains de Boughrara ne jurent que par la victoire aussi. « Le match face à la JSK n’est pas facile. Cependant, nous n’avons pas d’autres choix que de gagner pour s’éloigner de la zone de danger. Le dernier résultat face au MOB a eu un impact positif sur le moral de l’équipe. On doit gagner pour garder cette bonne dynamique. L’effectif sera au complet.

C’est une bonne chose pour nous», a indiqué pour sa part l’entraineur du DRBT. Par ailleurs, la rencontre de bas de tableau entre le MO Bejaia et l’USM Bel Abbes ne manquera pas d’intérêt non plus. La lanterne rouge se rendra chez le second relégable pour une rencontre pour le moins électrique et déterminante ; gare au vaincu dans cette partie qui promet. « Pour se maintenir, on doit absolument gagner face à un concurrent direct. On n’a pas d’autres choix. On sait que le MOB, qui renferme de bonnes individualités, va nous poser beaucoup de problèmes sur le terrain. Néanmoins, nous sommes confiants quant à l’issue de cette rencontre et pour l’avenir. L’USMBA n’a pas encore dit son dernier mot. Le travail effectué ses dernières semaines avec le staff technique va finir par apporter ses fruits. », a déclaré l’attaquant de Bel Abbes Seguer, la veille du match. À Bejaia, malgré la crise que traverse le club, on continune d’y croire. « Le match face à l’USMBA est la clé du maintien. On ne doit nullement rater ce rendez vous. Les joueurs en sont conscients et vont tout faire pour s’imposer. Malgré les difficultés que nous traversons, les joueurs sont mobilisés. Ils veulent à tout prix assurer le maintien. Une relégation est une tâche dans la carrière d’un joueur. », a souligné le milieu du terrain des Crabes, Smahi. De son coté l’AS Ain M’lila se déplacera à Bechar en conquérant. En quête de point pour assurer leur maintien, les joueurs d’Ait Djoudi veulent aller damer le pion à la JSS, auteur d’un parcours en dents de scie durant cette phase retour.

« Nous avons effectué une bonne préparation lors de cette mini trêve.

J’ai ressenti beaucoup de détermination chez les joueurs. Je suis confiant pour se déplacement à Bechar. Je pense sérieusement que nous avons les moyens de revenir avec les trois points du match», a fait savoir l’entraineur de l’ASAM. Pour leur part, les joueurs de la Saoura pensent aussi que la victoire ne peut pas leur échapper. « Pour sauver notre saison, nous allons tout faire pour terminer sur le podium. C’est une mission difficile, mais nous allons tout faire pour y parvenir. Nous ne pouvons pas nous permettre un faux pas à domicile. Les trois points resteront à la maison, quelque soit l’adversaire», a averti Yahia Cherif.

Rédha M.

Programme des matchs :

- DRBT – JSK (à 18h)

- MOB – USMBA (à 18h)

- JSS - ASAM (à 19h)