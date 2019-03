Radieuse : Soutien au joueur Belkacem ali, gravement malade

L’association Radieuse, présidée par Kada Chafi , s’est rendue au douar Menadssia, dans la daïra d’Arzew pour rendre une visite au joueur de l’Olympe Arzew 3, Ali Belkacem, gravement malade à la suite d’une chute au cours d’un match de championnat régional entre son équipe et l’AS Azzouz il y a plus de 35 jours. Ce geste de soutien et de reconnaissance a été marqué par la présence des anciens joueurs, Meçabih, Benzerga, Benchiha, l’ex-arbitre international Hansal et l’actuel attaquant de l’USM Belabbès (ex-Entente de Sétif), Benayad ainsi qu’une centaine de voisins et d’amis du joueur. Il est à signaler que la santé de Belkacem Ali, surnommé Boukessassa, se détériore grandement et nécessite une prise en charge rapide. Sa famille qui vit des moments difficiles et après la visite de la Radieuse, lance un appel aux autorités locales et aux dirigeants de l’OMA 3, pour qu’elles prennent en charge le dossier médical de leur fils. Le président de l’association la Radieuse, Chafi Kada, a remis Belkacem Ali une aide financière et a promis de faire de son mieux pour sensibiliser les instances sportives et la direction de la santé de la wilaya d’Oran, pour prendre en charge son dossier médical.Cette visite de la Radieuse a été très appréciée par la population de Menadssia, qui souhaite un prompt rétablissement à Belkacem afin de rendre le sourire à sa famille et lui faire oublier ces moments pénibles.