Rugby : Accord de partenariat entre les fédérations Algérienne et Française

Dans la perspective d'une étroite collaboration avec son homologue algérien, le président de la Fédération française de rugby et ancien secrétaire général chargé du sport s'est rendu, hier à Alger.

Accompagné de M. Abdelkader Benhassan, M. Bernard Laporte a fait part, à la salle de conférences de la Société générale de Sidi Yahia, aux médias, des grandes lignes de cet accord de partenariat, qui, faut-il le souligner, sera signé prochainement, après finalisation de tous les chapitres retenus.

«L'instance fédérale française va apporter toute son aide et son soutien, pour permettre de développer ce sport en Algérie, dont c'est mon premier voyage. Mon rôle consiste à mettre en œuvre tous les outils nécessaires, notamment l'expérience de la balle ovale française, pour permettre au rugby algérien de prendre une autre dimension. Pour ce qui est du potentiel, il y a beaucoup de choses à faire, avec une population de plus 42 millions, dont la majorité est jeunes. Ce partenariat s'inscrit dans le durée, surtout. On se donnera le temps et les moyens pour y parvenir. La formation des arbitres sera notre priorité. Nous allons également accompagner l'équipe nationale algérienne dans l'espoir d'assister à sa qualification au Mondial- 2023 en France», indiqué Bernard Laporte, qui fut aussi sélectionneur de la France et coach des meilleures formations du Top 14, à l'image de Toulon. Le président de la Fédération française de rugby s'est montré très optimiste quant au devenir de la discipline, et surtout admiratif du travail accompli par la fédération algérienne en très peu de temps. «La Fédération algérienne a réalisé une bonne avancée en un temps record, notamment au niveau international. Elle est désormais reconnue par la fédération mondiale. Ce qui n'est pas négligeable du tout. Cela va permettre à la sélection algérienne de bénéficier de tous ses joueurs en vertu de la règle 9, lui ouvrant le droit à la libération des joueurs convoqués en sélections par leurs clubs. Pour ce qui est du lancement d'un championnat séniors en Algérie, je pense qu'il faut se montrer un peu patient. Nous devons penser à développer davantage la fédération et le rugby.

La création d'un championnat national viendra après», a indiqué M. Laporte, qui se dit favorable à l'organisation d'un match amicale France - Algérie. À propos des manifestations pacifiques en Algérie, Laporte s'est dit impressionné par le civisme du peuple algérien : «L'Algérie a eu la reconnaissance de la France et du monde entier, alors que chez nous les manifestations des gilets jaunes ont été entachées par des actes de violence.» Pour sa part, le président de la Fédération algérienne de rugby, M. Abdelkader Benhassan, a tenu à souligner que le contrat de partenariat court jusqu'en 2021, en précisant toutefois : «Si je suis réélu à la tête de la fédération en 2021, le partenariat restera ouvert. M. Laporte est une personnalité connue pour avoir popularisé le rugby à partir du nord de la France. Notre fédération a réussi à gravir les échelons en trois ans seulement. Nous avons même dépassé le Maroc, dont la fédération a été créée en 1955. Nous disposons actuellement de 34 clubs, dont 14 affiliés à la fédération, et trois ligues de wilaya. Le nombre de licenciés et de 5.000, dont 1.500 filles.» M. Benhassan regrette cependant le manque d'infrastructures : «Je remercie le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, de nous avoir attribué le stade Mustapha-Tchaker. Nous espérons avoir l'accès à d'autres stades, comme celui de Khemis Miliana. Avec une capacité de 10.000 places et un terrain en gazon naturel, ce terrain reste inoccupé.»

Rédha M.