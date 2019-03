M. Sahli (anr) : « Il ne faut plus perdre de temps »

L’Alliance nationale républicaine (ANR) a organisé, hier au siège central du parti à Bouchaoui, une conférence nationale rassemblant l’ensemble des secrétaires généraux des bureaux de wilayas.S’exprimant, à cette occasion, le secrétaire général Belkacem Sahli, l’air grave, a déclaré qu’il était impératif de s’asseoir tous autour d’une table pour dialoguer. «Nous n’avons plus d’autre choix pour éviter l’impasse que de se rassembler autour d’une table composée des membres de l’opposition, des partis de gouvernement ainsi que des représentants du mouvement populaire», a-t-il fait savoir non sans ajouter, au passage, que «l’article 102 de la Constitution est une bonne chose car si on laisse les choses dans cet état, au-delà du 28 avril prochain, nous risquons de nous retrouver devant une situation de vide constitutionnel». Aussi, «Il faut savoir que la balle est à présent dans le camp des partis politiques, et le dialogue est la seule solution», a-t-il souligné non sans indiquer, dans la foulée, qu’«il faut passer de la raison de la rue à la raison politique», appelant par là, la classe politique à formuler des propositions viables pour une sortie positive de la crise préservant les institutions du pays et son fondement. Dans ce sillage, l’orateur, a, donc, appelé à la formation d’un gouvernement d’union nationale dirigé par une personnalité indépendante qui fait consensus. De plus, il a, notamment, appelé à l’installation d’une instance indépendante et à la révision de certaines lois organiques, pour l’organisation des futures élections présidentielles. M. Sahli a, d’autre part, dit assumer ses positions politiques «contrairement à certains partis de l’opposition qui ont siégé au sein du gouvernement plusieurs années et qui font, à présent, fi de tout cela». De plus, il a mis en exergue le fait que «nous sommes devant la construction d’une nouvelle République et si, celle-ci se fait dans la vengeance et l’exclusion, on ne l’édifiera jamais». M. Belkacem Sahli a, aussi, mis à profit cette opportunité pour saluer le rôle de l’ensemble des services de sécurité qui ont parfaitement bien encadré les manifestations qui se déroulent depuis plusieurs semaines à travers le territoire national. À la fin de son intervention, le SG de l’ANR à mis en garde contre les dangers d’une ingérence étrangère qui visent à importer, dans notre pays, «ce qu’ils appellent le printemps arabe».

Pour rappel, outre l’ANR d’autres partis ont salué l’appel du chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaid Salah, pour l’application de l’article 102 de la constitution. Il s’agit, en effet, du Rassemblement national démocratique (RND) qui a salué la position de l’ANP appelant à l'application de l'article 102 pour sortir de la crise que traverse le pays, affirmant que, «cette solution vise à éviter au pays une situation de blocage». Le parti Tajamoue Amel El-Jazair (TAJ) a, lui aussi, estimé que l’application du dit article «pourrait être une partie de la solution et ce, à la lumière de la conjoncture que traverse le pays».

Sami Kaidi