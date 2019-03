Certaines parties veulent contourner les revendications du peuple en menant une campagne contre l’ANP : les intérêts de l’Algérie au-dessus de tout

Le général de Corps d'Armée, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, Gaïd Salah, a présidé hier, une réunion au siège de l'Etat major de l'ANP, ayant regroupé les commandants de Forces, le Commandant de la 1re Région militaire et le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, dans le cadre de l'évaluation du bilan global de l'ANP en général, et l'étude des développements de la situation politique prévalant dans notre pays, suite à la proposition de l'application de l'article 102 de la Constitution, en particulier. Un communiqué du ministère de la Défense nationale publié sur site, souligne que la réunion «s'inscrit dans le cadre du bilan global de l'ANP, conformément au plan de charge, notamment pour l'étude des développements de la situation politique prévalant dans notre pays, suite à la proposition de mise en œuvre de l'article 102 de la Constitution». «Comme vous le savez, j'ai souligné lors de mon allocution prononcée le 26 mars 2019 au niveau du Secteur opérationnel Sud-Est Djanet en 4e Région militaire, que la mise en application de l'article 102 de la Constitution, est la solution idoine pour sortir de la crise actuelle que traverse le pays», a indiqué M. Gaïd Salah.

Il a ajouté que cette proposition «s'inscrit dans le cadre des missions constitutionnelles de l'ANP, en sa qualité de garante de l'indépendance nationale, de la sauvegarde de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale ainsi que la protection du peuple de tout danger, conformément à l'article 28 de la Constitution».

Le général de Corps d'armée a insisté sur le fait que cette proposition, qui s'inscrit exclusivement dans le cadre constitutionnel, constitue l'unique garantie à même de préserver une situation politique stable, «afin de prémunir notre pays de toute situation malencontreuse». Comme il a affirmé que la majorité du peuple algérien, à travers les marches pacifiques, a accueilli favorablement la proposition de l'ANP. Cependant, certaines parties malintentionnées s'affairent à préparer un plan visant à porter atteinte à la crédibilité de l'ANP et à contourner les revendications légitimes du peuple.

«En effet, et en date du 30 mars 2019, une réunion a été tenue par des individus connus, dont l'identité sera dévoilée en temps opportun, en vue de mener une campagne médiatique virulente à travers les différents médias et sur les réseaux sociaux contre l'ANP et faire accroire à l'opinion publique que le peuple algérien rejette l'application de l'article 102 de la Constitution», est-il mentionné dans le communiqué.

Dans ce cadre, le général de Corps d'armée a souligné : «A la lumière de ces développements, la position de l'ANP demeure immuable, dans la mesure où elle s'inscrit constamment dans le cadre de la légalité constitutionnelle et place les intérêts du peuple algérien au-dessus de toute autre considération, en estimant toujours que la solution de crise ne peut être envisagée qu'à travers l'activation des articles 7, 8 et 102». Il est ajouté que toutes les propositions découlant de ces réunions suspectes, qui vont à l'encontre de la légalité constitutionnelle ou portent atteinte à l'ANP, qui demeure une ligne rouge, sont totalement inacceptables et auxquelles l'ANP fera face, par tous les moyens légaux.