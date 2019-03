Représentant le président de la République Abdelaziz Bouteflika : M. Bensalah à Tunis pour participer au sommet arabe

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, est arrivé, hier à Tunis, pour représenter le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux travaux de la 30e session du sommet arabe, prévue aujourd’hui. Vendredi, l'Algérie a été représentée par le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, aux travaux de la réunion du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères.

Les dirigeants arabes auront à débattre, durant leur réunion, des projets de décisions émanant de la réunion du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères, concernant les différentes questions arabes, politiques, sécuritaires et économiques. Il s'agit notamment de la question palestinienne, dont les développements seront suivis ainsi que la relance de l'initiative de paix arabe, les violations israéliennes dans la ville d'El Qods occupée, les développements de la colonisation israélienne, l'intifada et les réfugiés. Les dirigeants arabes passeront en revue la question du plateau du Golan en Syrie, notamment après la reconnaissance, lundi dernier, par le président américain, Donald Trump, de la «souveraineté» d'Israël sur ce plateau occupé depuis 1967, ainsi que d'autres thèmes dont la crise syrienne, la situation en Libye, la solidarité avec le Liban et la question de «l'intervention étrangère dans les affaires arabes».

Il s'agit également de débattre des décisions ayant sanctionné la réunion ministérielle socio-économique et d'autres questions.



Activité intense de M. Lamamra



Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a tenu, hier, une série de rencontres avec des ministres arabes des Affaires étrangères, et ce en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères préparatoire au Sommet. Outre le passage en revue de la situation actuelle aux niveaux régional et international, ses entretiens tenus respectivement avec les ministres des Affaires étrangères de Tunisie, du Koweït, de Bahreïn, de Libye, d'Egypte, de Palestine et de Mauritanie, ont porté sur l'état et les perspectives de développement des relations bilatérales et les moyens de leur renforcement dans les différents domaines.

L'accent a été mis également sur le caractère central de la question palestinienne et l'affirmation de la position soutenant le peuple palestinien dans sa lutte et son droit légitime à l'établissement d'un Etat indépendant, avec Al-Qods pour capitale, en réitérant le rejet catégorique de toute procédure susceptible de porter atteinte à son statut historique et juridique, ainsi que le refus absolu de la proclamation américaine de la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan occupé. S'agissant des crises qui secouent certains pays arabes, M. Lamamra a indiqué que «la vision de l'Algérie et son évaluation de la situation particulière prévalant dans la région arabe émanent de ses positions constantes et de principe, fondées sur la respect de la souveraineté nationale des Etats et la non-ingérence dans leurs affaires internes, ainsi que de ses actions en faveur du règlement des conflits, par voies pacifique et politique, à travers le dialogue inclusif et la réconciliation nationale entre les enfants d'une même patrie, tout en refusant l'ingérence étrangère, quels que soit ses formes et ses motifs».

Par ailleurs, M. Lamamra a plaidé pour «l'intensification de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, conformément à une approche globale conforme à la légalité internationale notamment pour empêcher les terroristes d'utiliser les technologies de l’information et de la communication (TIC) dont Internet, pour commettre leurs crimes contre des personnes et la sécurité des Etats».

Le chef de la diplomatie algérienne a passé en revue avec ses homologues arabes «le processus de réforme et de développement de la Ligue arabe», mettant l'accent sur l'impératif de redoubler d'efforts afin d'améliorer le fonctionnement de la Ligue arabe et de développer le système de l'action arabe commune, en adéquation avec les développements enregistrés sur les scènes régionale et internationale.



Le président tunisien : « Le peuple algérien est capable de construire un avenir meilleur. »



M. Lamamra, a affirmé que le président tunisien, Béji Caid Essebsi «est convaincu quant à la capacité du peuple algérien de construire un avenir meilleur à la faveur de la démocratie, de la cohésion et de la concorde». M. Lamamra a indiqué que «le président tunisien s'intéresse à l'Algérie, de part sa communauté de destin avec la Tunisie». Il a ajouté également que le Président Essebsi «s'est dit absolument convaincu que le peuple algérien, qui a accompli des miracles, est capable de construire un avenir meilleur à la faveur de la démocratie, de la cohésion et de la concorde», indiquant qu'il «suit avec intérêt ce qui se passe en Algérie, et est convaincu que le peuple algérien accomplit, comme à l'accoutumée, une action historique bénéfique à l'Algérie et à tous les peuples de la région». «J'ai apporté des explications au président tunisien et nous avons une conviction partagée que l'Algérie et la Tunisie poursuivront la construction de l'édifice maghrébin, et que leur stabilité renforcera la stabilité de la région tout entière», mettant en exergue que «cette coopération et complémentarité seront consolidées à l'avenir, au service des intérêts suprêmes des deux pays et de la région», a-t-il poursuivi. Par ailleurs, M. Lamamra a indiqué avoir «transmis un message du Président Abdelaziz Bouteflika à son frère le Président Essebsi», rappelant «le soutien de l'Algérie à la Tunisie pour assurer le succès du sommet arabe».

Il a indiqué, en outre, que la rencontre a constitué une occasion pour les deux parties de passer en revue la situation dans le monde arabe», affirmant qu'il existe «une convergence totale» des vues des deux pays quant aux mesures devant être mises en œuvre en vue de «mobiliser les capacités du monde arabe, pour la défense de la cause palestinienne et face à d'autres défis, dont la question du Golan arabe», relevant «la nécessité d'une forte solidarité entre tous les peuples arabes».



M. Lamamra s’entretient avec le président de la Commission de l’UA



M. Lamamra a eu, vendredi, des entretiens élargis avec le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, en présence du Commissaire pour la paix et la sécurité de l'UA, Ismail Chergui. Les entretiens ont porté sur «les questions de la paix et de la sécurité en Afrique», outre «les développements des évènements aux niveaux régional et international» notamment la réunion quadripartite sur la Libye qu'abrite Tunis. Après avoir passé en revue la situation actuelle au Mali, en Libye et au Sahel, M. Lamamra a affirmé «le soutien de l'Algérie aux efforts de l'UA visant la recherche de solutions politiques à ces crises», à travers le dialogue constructif et le règlement pacifique des crises, dans le cadre du respect de la souveraineté des Etats et de la non-ingérence dans leurs affaires internes.

Les deux parties ont évalué les résultats de la réunion de la deuxième table ronde sur le Sahara occidental, tenue récemment sous l'égide des Nations unies à Genève, sous la présidence de l'ex-président allemand, Horst Köhler et ce en vue de renforcer la coopération entre l'UA et l'ONU, dans le cadre des efforts consentis afin d'avancer dans le processus de règlement du conflit au Sahara occidental, entre ses deux parties, le Royaume du Maroc et le Front Polisario.

M. Lamamra et le président de la Commission africaine ont passé en revue la coopération arabo-africaine et les voies et moyens de la promouvoir à de larges perspectives, vu les défis et les enjeux communs qui se posent aux deux régions ainsi que les moyens communs, et ce en prévision de la tenue du sommet arabo-africain, prévu à Riyad en fin de l'année en cours.

Les deux parties ont mis l'accent sur l'importance de la coordination au niveau africain, à l'effet de relever les défis auxquels font face les Etats africains, y compris la lutte antiterroriste, le crime organisé et la migration illégale, dans le cadre du renforcement de la stabilité et de la sécurité dans le continent africain.