Hôpital caritatif d’oncologie pédiatrique de Blida : Le chantier lancé en juin

Le projet de l’hôpital caritatif d’oncologie pédiatrique de Blida sera lancé en chantier le 1er juin prochain, a-t-on appris, hier auprès du président de l’Association nationale El-Badr d’aide aux malades atteints du cancer, Mustapha Moussaoui. «La pose de la premiere pierre de réalisation de cet hôpital interviendra le 1er juin, coïncidant avec la journée internationale de l’Enfant, pour symboliser notre solidarité avec cette catégorie sociale», a indiqué, à l’APS, le président de cette association initiatrice d’un relais contre le cancer. «La réalisation et équipement de ce projet caritatif nécessite une enveloppe de 200 milliards de centimes», a-t-il ajouté. Il s’est dit, en outre, «optimiste» quant à la possibilité de collecte de cette somme, car l’association a reçu de nombreux dons (en argent) et promesses de dons (en argent et matériaux de construction), et autres équipements divers nécessités pour la concrétisation de ce projet, a-t-il précisé. Le DR Moussaoui n’a pas manqué de souligner la finalisation de l’ensemble des procédures administratives et d’étude de projet inhérentes à cet hôpital futur, dans l’attente de l’examen, en cours, des procédures de génie civile, avant l’obtention du permis de construction auprès des services de la wilaya. Aussi, a-t-il lancé, à l’occasion, un appel à tous les citoyens et bienfaiteurs pour contribuer à la construction de cet établissement de soins pour les enfants cancéreux, car ce projet «nécessite le soutien de tous», a-t-il affirmé. Le «relais contre le cancer» organisé le 16 février dernier par l’association à la coupole du Complexe sportif Mohamed-Boudiaf (Alger), pour un appel à dons a été «positif à plus d’un titre», a ût-il, par ailleurs estimé, rappelant tant la participation à cet événement de nombreuses personnalités sportives, artistiques et culturelles de toutes les wilayas du pays. L’association El Badr de Blida avait reçu, en décembre dernier, le feu vert officiel du ministère de la Santé pour la construction de cet hôpital (aux normes internationales), doté de 60 lits et d’une trentaine de chambres destinées aux malades et leurs accompagnateurs. Pour la concrétisation de ce projet, les autorités locales ont accordé à l’association, une assiette de 3.000 m2, mitoyenne au CHU Franz-Fanon de Blida.