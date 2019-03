Énergie solaire : Plusieurs projets à l’ENIE de Sidi Bel-Abbès

L’Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) de Sidi Bel-Abbès connaît une extension de ses activités dans le domaine des énergies renouvelables, à travers des projets d’approvisionnement en énergie solaire dans plusieurs sites de la wilaya, a-t-on appris hier du président-directeur général de cette entreprise publique.

Djamel Bekkara a expliqué que l’ENIE a acquis une grande expérience dans le domaine des énergies renouvelables et a réussi à s’imposer en s’adossant sur les techniques avancées, le tout grâce à une main d’œuvre qualifiée lui permettant de matérialiser nombre de projets d’approvisionnement en énergie solaire dans différents domaines. Un projet devant relier 57 établissements éducatifs en énergie solaire est en cours dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes, a révélé le même responsable, indiquant que cette opération qui connaît une avancée notable, sera livrée à brève échéance. Un autre projet dans le domaine agricole en lien avec l’approvisionnement en énergie solaire de 60 périmètres agricoles est également en cours de réalisation, pour répondre aux besoins de l’irrigation agricole, a ajouté le même responsable, faisant observer que ce projet permet de régler le problème du déficit en eau et partant, augmenter la production agricole. L’Entreprise nationale des industries électroniques a bénéficié également d’un autre projet pour l’éclairage public par l’utilisation de l’énergie solaire au niveau de l’autoroute Est-Ouest, à l’entrée de Tessala, en attendant la généralisation de cette opération à travers d’autres sites.

Le Pdg de l’ENIE a salué le rôle des autorités locales pour avoir répondu à un certain nombre de préoccupations d’ordre national, notamment dans l’utilisation des énergies renouvelables dans plusieurs créneaux, ce qui a permis à cette entreprise de devenir un pôle industriel d’excellence dans ce domaine.