CAN-2019 : Les algériens fixés le 12 avril

L’Egypte se prépare tant bien que mal pour le grand rendez-vous continental de football. Le pays, qui a hérité de l’organisation de la CAN 2019 après que la Confédération africaine de football eut tourné le dos au Cameroun, veut relever le défi et organiser la compétition dans les meilleures conditions possibles. Les conclusions de la première visite inspection, réalisée le mois dernier par les différentes commissions de la CAF, ont été favorables. «L’Egypte sera prête. Les différentes infrastructures visitées répondent parfaitement aux exigences, bien que des travaux de rénovation soient encore en cours. Nous disposons d’ailleurs de tous les plans pour les différents chantiers. Sur le plan sécuritaire, toutes les enceintes seront dotées de salles de contrôle. Certains stades sont déjà dotés de caméras de surveillance, à l’image de Borg Al Arab (Alexandrie)», a indiqué la directrice de la communication de la CAF, Nathalie Rabe. Pour rappel, cette 32e édition se déroulera dans cinq villes géographiquement proches les unes des autres, à savoir Le Caire, Alexandrie, Port-Saïd, Suez et Ismaïlia. Prévue du 21 juin au 19 juillet, la compétition regroupera pour la première fois 24 pays.

Cet événement sportif de grand envergure se déroulera pour la première fois en été, alors que la CAF avait pour habitude d’organiser la compétition durant les mois de janvier et février. Un choix qui arrange surtout les affaires des clubs européens, privés à chaque fois de leurs internationaux africains pendant plus d’un mois à chaque édition de la CAN. Le tirage au sort de ce rendez-vous aura lieu le 12 avril prochain au Caire. Les sélections qui animeront le tournoi finale sont : Sénégal, Madagascar, Maroc, Cameroun, Mali, Burundi, Algérie, Bénin, Nigeria, Afrique du Sud, Ghana, Kenya, Zimbabwe, RD Congo, Guinée, Côte d'Ivoire, Angola, Mauritanie, Tunisie, Egypte, Guinée-Bissau, Namibie, Ouganda, Tanzanie.

Les «Intamba mu Rugamba» du Burundi, les «Bareas» de Madagascar, les «Mourabitoun» de Mauritanie participeront pour la première fois de l’histoire à une phase finale de la coupe d’Afrique des nations. Les 24 nations qualifiées seront réparties en six groupes. Quatre chapeaux, comprenant six sélections ont été établis par la CAF pour les besoin du tirage au sort. Ils ont été organisés selon le dernier classement FIFA des équipes qualifiées, leurs résultats enregistrés lors des trois précédentes CAN (2013, 2015 et 2017) ainsi que lors des éliminatoires des CAN 2015, 2017 et 2019. L’Algérie n’est pas tête de liste. Les Verts figurent dans le chapeau 2. Le calendrier de cette Coupe d'Afrique des nations 2019 s’effectuera en deux phases. Les rencontres de poule auront lieu du 15 au 26 juin. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour le tour suivant. La seconde étape, qui se jouera en élimination directe, débutera par les quarts de finale.

Rédha M.

La composante des chapeaux pour le tirage au sort de la CAN-2019 :



- 1 : Égypte, Ghana, Tunisie, Côte d’Ivoire, Cameroun, Sénégal

- 2 : Maroc, Nigeria, RD Congo, Algérie, Mali, Guinée

- 3 : Ouganda, Afrique du Sud, Guinée Bissau, Angola, Zimbabwe, Burundi

- 4 : Mauritanie, Namibie, Bénin, Kenya, Madagascar, Tanzanie