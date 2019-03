JSK : Mellal fait appel de sa suspension

Le président de la JSK, Cherif Mellal, ne décolère toujours pas après sa suspension par la commission d'éthique pour trois mois pour «propos outrageants envers officiels». Le concerné a aussi tôt fait appel.

Le bras de fer opposant Cherif Mellal aux instances du football algérien ne risque pas de prendre fin de si tôt. Si les tensions avec la LFP semblent s'être estompées un tant soit peu ces derniers temps, le ton avec la FAF est monté d'un cran après la décision de la commission d'éthique de suspendre le président de la JSK pour trois mois pour déclarations tapageuses.

Pour rappel, le président de la JSK a critiqué ouvertement l'arbitre du match OM-JSK pour avoir accordé un penalty qu'il a jugé «imaginaire» à la 95e minute du match, accusé Rebbouh Haddad de gérer «l'arbitrage à sa guise» et le président de l'O. Médéa Boukelkal de tentative de corruption.

Des déclarations qui n'ont naturellement pas plu à la FAF qui a rappelé encore une fois «tous les acteurs du football à plus de retenue et de sagesse et à éviter des déclarations qui ne font qu'attiser davantage les tensions» lisait-on, entre autres, sur le communiqué de la FAF.

La décision de la commission d'éthique de suspendre Boukelkal «pour non-respect des décisions de la commission de discipline» et Cherif Mellal pour «déclarations tendancieuses envers officiels» pour trois mois ont fait sortir le boss kabyle de ses gonds, lequel a fait aussitôt appel de cette décision, estimant que ladite commission «s'était précipitée dans sa prise de décision sans avoir attendu que la JSK ne verse de nouveaux éléments dans le dossier, entre autres des vidéos du match», a-t-il argué, tout en dénonçant «un parti pris de la FAF qui a choisi, dit-il, de défendre l'arbitre du match OM-JSK et décidé de ne pas le suspendre en dépit des erreurs commises et qui ont influencé directement sur l'issue du match», a déclaré Mellal qui menace de recourir à la FIFA si besoin pour «faire valoir nos droits».

En ces temps où le football algérien à besoin de calme et de sérénité, les différentes parties feraient mieux de dialoguer plutôt que de compliquer une situation déjà compliquée.

Amar B.