Dans la lucarne : L’UEFA ne rigole pas

L’Union européenne qui gère le football de ce continent ne badine pas avec la discipline. Et ce ne sont pas des mots en l’air. Tout manquement à la discipline d’ensemble de la part des acteurs du football et ce quels que soient leurs rangs sont sanctionnés au même titre que les autres. Ce n’est pas parce que vous avez un statut de «star» que vous allez faire ce que bon vous semble. Devant la loi tous les joueurs sont jugés équitablement ou presque. Mieux encore, l’UEFA et plus intransigeante lorsqu’il s’agit justement d’un joueur ayant le rang de «vedette». Là, elle est plus à cheval pour faire appliquer à la lettre la réglementation en vigueur. Elle peut concerner la compétition ou l’argent. Les joueurs qui touchent beaucoup d’argent on leur inflige de lourdes sanctions. Les sportifs et les observateurs sont en train de remarquer ces derniers temps que les joueurs qui sont suivis par des milliers de spectateurs et téléspectateurs ne se comportent pas comme il le faut. Après le match Atlético Madrid-Juventus comptant pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, les Italiens sont sortis victorieux sur le net score de 3 à 0 après une première manche perdue au Wanda Métropolitano (2 à 0). Le «triplé» de Cristiano a fait énormément mal aux Madrilènes. A la fin du match il a été auteur d’un geste déplacé à l’égard des supporters de l’Atlético. Certains l’ont jugé obscène. Cristiano était remonté contre les supporters de ce club qui l’avaient insulté en vociférant en lançant des «noms d’oiseaux» de toutes sortes. De plus, il a été «matraqué» par les joueurs des «colchonéros». Il avait sorti la «maneta» leur signifiant qu’il avait gagné cinq Ligues des champions. Au match retour, il n’avait pas réussi à maîtriser ses nerfs. D’où le geste qui n’a pas manqué à la commission de discipline de l’UEFA de le sanctionner en bonne et due forme. Certes, le coach de l’Atlético de Madrid, Marco Simeoni, a été sanctionné mais il s’en sort à bon compte. Cristiano a vu son «porte-monnaie» assez sérieusement «obéré», puisqu’il écope de 20.000 euros d’amende, de la part de l'UEFA, pour «conduite inappropriée», après sa célébration osée contre l'Atlético Madrid (3-0) en Ligue des champions. L'instance européenne avait annoncé avoir ouvert une procédure disciplinaire contre le Portugais. La commission de discipline s'est réunie jeudi. Auteur d'un triplé qui a renversé les Espagnols en 8e de finale retour (3-0, aller 0-2), CR7 a fêté la qualification face aux tribunes faisant un geste obscène. Cristiano Ronaldo répondait à l'entraîneur madrilène Diego Simeone, auteur d'une célébration similaire à l'aller. Le bouillant argentin, qui a demandé pardon aux personnes offensées par son geste inélégant, avait écopé le 7 mars d'une amende identique de 20.000 euros infligée par l'instance disciplinaire de l'UEFA». En agissant ainsi, l’UEFA ne veut pas faire dans le laxisme. Il y va de l’éthique sportive et aussi de la bonne marche de la compétition à un haut niveau. Car, on avait vu, par tube cathodique interposé, que des gestes qui peuvent «froisser» les jeunes ayant une sensibilité à «fleur de peau» ne doivent plus avoir lieu d’être dans un stade ou sur un terrain de football. Il y va du sport en tant que moyen de divertissement, mais aussi d’éducation.

Hamid Gharbi