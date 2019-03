Sensationnels Béjaouis Ils sont en demi-finales

La JSM Béjaïa a déjoué, hier, tous les pronostics qui donnaient le Paradou AC archi-favori dans cette confrontation, comptant pour les quarts de finale retour de la coupe d’Algérie de football.

Les Béjaouis qui évoluent en Ligue 2, où ils occupent la 9e place, ont éliminé les Pacistes 3e de la Ligue 1 et qui étaient sur une dynamique de huit victoires consécutives. Ils ont réussi à les tenir en échec sur le score d’un but partout. Et comme la première manche jouée à Bejaia s’est soldée par un score vierge, se sont donc les gars de Yemma Gouraya qui s’emparent du dernier ticket pour les demi-finales de l’épreuve Dame coupe. Se sont pourtant les poulains de Chalo qui ont réussi à ouvrir la marque par l’entremise de Zorgane qui a battu de près Aloui, suite à une bonne relance du portier Moussaoui et un bel échange entre Naidji et Benayad (37’). Toutefois, la détermination farouche affichée par les protégés de Mouoz Bouokaz durant tout le match, leur a permis dans un premier temps de revenir à la marque sur un splendide but de Daouadji (50’) et de préserver le score en leur faveur par la suite. Daouadji a inscrit un but d’anthologie. Etant dos au but, il a amorti le ballon de la poitrine, le contrôle en l’air puis d’une reprise croisée à ras de terre et dans un angle impossible, secoue les filets et trompe Moussaoui. Les Béjaouis conscients de l’importance de cette réalisation jubilent. La rencontre en elle-même a tenu ses promesses sur le plan de l’engagement, de l’animation de jeu de part et d’autre et de l’esprit coupe. Chaque formation a donné le meilleur d’elle-même. Le PAC a buté sur un onze de la JSMB qui lui a tenu tête et qui ne paraissait nullement impressionné par la machine paciste qui ces derniers temps terrassait tout sur son chemin. Niati, Khellaf, Bensayah and Co ne l’entendaient pas de cette oreille et c’est avec leur grinta, et pas uniquement d’ailleurs, qu’ils ont réussi à surmonter l’écueil Paradou.

En effet, sur l’ensemble du match, ils ont bien joué et ils ont démontré qu’ils avaient eux aussi de la qualité. D’ailleurs, ils ont fait jeu égal avec l’équipe hôte. Celle-ci n’a vraiment dominé les débats que dans les vingt dernières minutes de la partie, avec le repli massif des Béjaouis qui voulaient préserver le score qui était en leur faveur et qui ne semblaient pas vraiment disposés à prendre des risques inutiles. Boudaoui, Bouchina et les autres ont posé le jeu comme d’habitude. Mais, ils n’ont pas vraiment réussi à transpercer le rideau défensif béjaoui. Les visiteurs sont restés bien concentrés durant toute la rencontre. Leur mobilisation et débauche d’énergie n’ont pas baissé. En tenant le match nul sur un but partout, ils arrachent la qualification au carré d’as grâce au but inscrit à l’extérieur. La JSMB jouera un gros morceau en demi-finale. Il s’agit du spécialiste en la matière l’Entente de Sétif.

L’autre demi-finale mettra aux prises le CR Belouizdad au CS Constantine. Soit, deux belles affichent qui promettent. Elles se joueront en aller/retour comme pour les quarts de finale. Bravo aux Béjaouis pour cette performance. Du côté des Pacistes, la déception était grande.

Mohamed-Amine Azzouz