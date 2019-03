Salon du Mobilier Hospitalier et de l’équipement Médical : 28 pays attendus à Oran

Plus de 400 firmes représentées par 107 exposants originaires de 28 pays prendront part à la 22e édition du Salon International du Mobilier Hospitalier et de l'Equipement Médical «SIMEM» organisé par Krizaliz d’Or du 10 au 13 avril au Centre de conventions d'Oran. Lors d’une conférence de presse organisée, hier, à l’hôtel Khaled Vandom, les organisateurs ont indiqué que la participation à l’édition 2019 a enregistré une hausse de 10,22% par rapport à celle de 2018. La superficie réservée pour l’espace d’exposition est, également, plus importante ont-il précisé. «Le Salon exposera, sur plus d'une centaine de stands, les équipements et produits de quelque 400 firmes présentes ou représentées. Boostée par la commémoration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques algéro-chinoises, la participation au SIMEM des industries chinoises de la santé atteint cette année un record puisque pas moins de 80 entreprises y sont représentées dont 22 en présence directe», a indiqué Mme Amina Keirech, responsable de la communication de l’agence Krizalid d’Or.

A l’instar de l’année dernière, le Salon accueillera la 2e conférence de ICIBA (l’International Conférence on Innovation In Biomechanics and Biomaterials) qui sera organisée les 10 et 11 avril, par l’école nationale polytechnique d’Oran. S’agissant du programme du SIMEM, il est prévu des conférences les 12 et 13 avril animées par des experts sur des thèmes en rapport avec les disciplines exposées. Evoquant le contenu de la manifestation, la même responsable souligne une forte participation qualitative et relève le retour au Salon d’une trentaine d’anciens exposants. La manifestation comprendra deux grands volets : le premier concerne une exposition de produits et de services qui regroupe des opérateurs nationaux et étrangers intervenant dans le secteur de la santé, le deuxième a trait aux différentes activités de communications technico-commerciales et scientifiques qui gravitent autour de l’évènement ainsi que la mise en relations d’affaires. Parmi les secteurs représentés, l’imagerie médicale le matériel médico-chirurgical, chirurgie dentaire, instrumentation, dispositifs médicaux, laboratoires d’analyse (avec 24 exposants étrangers directs et 390 firmes représentées) orthopédie, mobilier hospitalier, logiciels spécialisés, équipement et services.

Le SIMEM est «désormais, le rendez-vous incontournable des professionnels de la santé et la plateforme algérienne privilégiée de découverte des nouveaux produits». Il se fixe comme objectif de présenter une large variété de produits et d’équipements médicaux, en provenance de multiples pays, faire connaître la production nationale et encourager les investissements dans ce créneau ainsi que de faire découvrir les avancées de la recherche dans le domaine et les retombées bénéfiques qu’on peut en tirer.

Amel Saher