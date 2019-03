L’économie informelle en Algérie vue par le département d’état américain : « Vulnérable au blanchiment d’argent »

Les transferts de capitaux en Algérie sont soumis à une "surveillance étroite" de la part des autorités et font l’objet "de nombreux contrôles bancaires", affirme le département d'Etat américain dans son rapport 2018 sur le trafic de drogues et les crimes financiers dans le monde. "Les autorités algériennes surveillent de près le système bancaire.

Le système est très bureaucratique et prévoit de nombreux contrôles sur tous les transferts d'argent", note ce document soumis jeudi dernier au Congrès américain. Le département d'Etat américain, souligne que "la convertibilité restreinte du dinar permet à la Banque d'Algérie de surveiller toutes les opérations financières internationales effectuées par les établissements bancaires".

Ce rapport annuel, qui évalue les résultats de la lutte contre les crimes financiers dans 80 pays, indique, à ce titre, que "l'ampleur du blanchiment des capitaux par le biais du système financier algérien est considérée comme minimale" en raison "d'une réglementation stricte" appliquée par le secteur bancaire algérien, constituée majoritairement de banques publiques. Néanmoins, précise le document repris par l’APS, si "Le pays progresse en général dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière", il n’en demeure pas moins que l'économie informelle en Algérie, caractérisée par «l’usage massif du cash» reste "vulnérable au blanchiment d'argent", tout en précisant «que les cas de blanchiment d'argent sont constatés hors secteur financier officiel à travers notamment les transactions immobilières et la fraude commerciale». En fait, "une vaste économie informelle basée sur les paiements en liquide et estimée à 40% du PIB, est vulnérable aux abus criminels", relève-t-on. Le rapport considère que «des défis restent à relever, notamment en ce qui concerne l’application du régime de lutte contre le blanchiment d’argent», tout en mettant en avant les avancées réalisées «durant les deux dernières années dans le domaine de "Reporting" des banques».

Dans cette optique, la Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), dans un rapport couvrant les six premiers mois de 2018 a fait état «d’une légère augmentation en 2017 du nombre de déclarations relatives aux transactions suspectes ou inhabituelles comparé à 2016», rapporte l’APS. Le rapport, sur la base de déclaration de responsables de la CTRF, justifie ce recul enregistré en 2016 par le fait «des réformes de Reporting mises en place au niveau des banques et des technologies permettant de déterminer les transactions liées au blanchiment d’argent». Aussi, «le document indique que les autorités sont de plus en plus préoccupées par les cas de fraude douanière et le recours aux paradis fiscaux pour échapper au fisc ou dissimuler des actifs volés». La Banque d'Algérie, rappelons-le, a récemment réagi à des informations distillées par certaines sources en déclarant que "le prétendu emballement des transferts de capitaux rapporté par des médias est dénué de tout fondement", et que "ces opérations obéissent à une réglementation stricte". Véritable menace pour l’économie du pays, les flux financiers illicites, notamment vers l’étranger, a atteint des dimensions alarmantes au cours de ces dernières années.

Le phénomène qui généralement tisse ses ramifications dans les arcanes du commerce extérieur, est souvent lié à des actes de surfacturation au niveau des opérations d’importation, de fausses déclarations de la valeur des marchandises, de transactions fictives, et aux infractions à la réglementation des changes. Mais cette pratique délictuelle se noie également dans les rouages de la corruption, les mouvements de fonds d’origine douteuse, et les circuits de blanchiment d’argent.

M. Djamel Brika, directeur des Relations publiques et de l’Information à la Direction générale des Douanes, a indiqué, dans ce sens, que les opérations de transfert se réalisent généralement par la création de sociétés fictives. S’il est vrai que la législation algérienne en matière de lutte contre les transferts illicites de capitaux a nettement évolué, notamment depuis 2015, il faut admettre que beaucoup reste à faire à ce niveau.

D. Akila