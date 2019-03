Equipe du FLN : Elle sera honorée par l’Institut du monde arabe

L'équipe du Front de Libération Nationale (FLN) qui, à travers ses exploits footballistiques, avait "boosté" la guerre d'indépendance (1954-1962), sera honorée par l'Institut du Monde arabe lors d'une exposition prévue du 10 avril au 21 juillet, sur le thème "Foot et Monde arabe, la révolution du ballon rond", a indiqué la Fédération algérienne de football. Onze temps forts sont inscrits au programme de cette exposition, dont un sera consacré à l'Algérie, qui sera mise à l'honneur à travers l'histoire de la glorieuse équipe du FLN, avec au passage "un petit clin d'œil à la sélection de 1982", qui avait disputé la première Coupe du monde dans l'histoire du football algérien. La Fédération algérienne de football, avec l'appui du ministère de la Jeunesse et des Sports, a été mise à contribution dans le cadre de cette exposition, en intégrant deux pièces emblématiques, à savoir : le trophée de la CAN-1990 et celui de la Coupe afro-asiatique de 1991, ainsi que d'autres objets symboliques. Dans la scénographie consacrée à l'équipe du FLN, seront présentés des extraits du film-documentaire Les rebelles du foot de Gilles Perez (la partie sur le FLN avec les interviews de Rachid Mekhloufi), ainsi que des archives photos et des coupures de presse.

Le vernissage de l'exposition se tiendra le lundi 8 avril à l’Institut du monde arabe en présence du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, et plusieurs invités, dont le président de la FAF, M. Kheireddine Zetchi.