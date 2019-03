Commemoration de la mort du colonel Si El-Haouas : Un sens élevé du nationalisme

Les participants à la conférence historique sur le chahid colonel Ahmed Benabderazak Hamouda, dit Si El-Haouas, tenue hier à M’chounech (Biskra), ont estimé que le parcours militant de ce chahid représente «une consécration effective de l’unité nationale algérienne».

Dans son intervention durant la rencontre tenue à l’occasion du 60e anniversaire de sa mort (1923/1959) au côté du colonel Amirouche (1926/1959), le Dr. Messaoud Felouci, de l’université de Batna, a estimé que "le sens élevé du nationalisme de Si El Haouas l’a amené à placer l’unité au-dessus de toute autre considération régionale ou tribale et à traiter avec une extrême fermeté toute velléité visant à semer la division dans les rangs des moudjahidine". "Ouvert sur tous les courants de la société algérienne, il avait réussi à nouer des rapports solides dans toute la vaste région des Aurès et est parvenu, après avoir combattu les forces de l’occupation dans la 3e zone de la Wilaya I historique à créer et organiser la Wilaya VI historique au Sahara", a ajouté le conférencier. Dans son témoignage sur le chahid, le moudjahid Amar Maâlim a souligné que "le colonel Si El Haouas a pris contact, début 1955, avec les militants du Sahara pour resserrer les rangs et conjuguer les efforts pour la libération de la patrie", insistant sur "l’indivisibilité du territoire algérien" qui, a-t-il noté, a été le point fort lors des négociations pour l’indépendance.

Le moudjahid, Belkacem Didiche, a, de son côté rappelé que le chahid a adhéré tôt au militantisme national au sein du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratique (MTLD) avant de rejoindre les rangs de la Révolution en 1955. "Imbibé de l’esprit patriotique, Si El Haouas, a-t-il ajouté, rejetait toute expression de régionalisme et refusait les pratiques d’exclusion.

Les festivités commémoratives présidées par les autorités de wilaya ont donné lieu au lever du drapeau national, la lecture de la Fatiha du saint Coran et le dépôt d’une gerbe de fleurs à la mémoire des martyrs de la Révolution en présence de moudjahidine et de jeunes, avant la visite de la maison du chadid à M’chounech. Le 29 mars 1959, les deux colonels, Si El Haouas et Si Amirouche, sont entrés en accrochage armé avec des unités des forces coloniales sur le mont Thamer dans la wilaya de M’sila et ils tombèrent au champ d’honneur lors d’une farouche bataille.