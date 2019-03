Grand angle : Quel avenir pour la Minusma ?

C’est en juin prochain que le Conseil de sécurité se prononcera sur le renouvellement ou pas de la Minusma, la mission de l’ONU au Mali. Une décision importante d’autant qu’elle intervient au moment où le pays, notamment le Centre et le Nord, enregistre un regain de violences préoccupant. Mais alors que le renouvellement du mandat de cette mission est souhaité par les Maliens et d’autres parties, à l’image de la France et de la Russie, les USA eux semblent avoir un avis différent sur cette question. C’est du moins ce qui ressort de la dernière réunion, tenue vendredi, du Conseil de sécurité. Une divergence des points de vue a été constatée sur la situation qui prévaut au Mali. Cette divergence, qui pourrait conduire à une «réadaptation significative» de la configuration de la mission telle que demandée par les USA, est semble-t-il nourrie par une appréciation antagonique des progrès enregistrés dans la mise en œuvre de l’accord d’Alger. Ainsi, si Paris et Moscou estiment qu'une «dynamique positive» est en cours pour l'accord de paix de 2015, ce point de vue est loin d’être partagé par les Etats-Unis. Washington a un autre son de

cloche : «Nous sommes déçus face à l’absence de progrès significatifs», a indiqué son représentant devant les membres du Conseil de sécurité. Cette «appréciation» ne peut qu’inquiéter les défenseurs de l’option du maintien de la présence de la Mission sur le sol malien. «Le moment est venu de voir si une opération de maintien de la paix est bien le meilleur moyen de régler la situation au Nord du Mali», a déclaré le sous-secrétaire d’Etat aux Affaires politiques. Une déclaration qui peut aussi signifier que, du côté américain, la décision est prise. Déjà confronté à l’intransigeance américaine sur d’autres questions, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, sait que, dans ce cas de figure, il ne pourra pas faire grand-chose. Si ce n’est exhorter «la communauté internationale à maintenir son appui» au Mali, et défendre cette option en mettant en exergue les conséquences que ne manquera pas d’avoir le retrait de la Minusma. Ainsi, il a affirmé y voir «de forts risques que la situation dégénère».

Le Premier ministre malien a tenté d’aller dans le même sens, en

mettant en avant des progrès lents et fragiles : «Trop fragiles pour que la communauté internationale se retire maintenant», a-t-il plaidé. Pour Soumeylou Boubèye Maiga, «les initiatives pour réduire le budget, réduire ou reconfigurer le mandat (de la Minusma) sont porteuses de risque de remise en cause des acquis fragiles». Et de mettre en garde en avertissant qu’«une réduction des moyens ou des missions de la Minusma aura des conséquences extrêmement négatives sur la situation économique» du Mali, «qui aboutira au final au renforcement des groupes terroristes et à une nouvelle dégradation de la situation». C’est pourquoi il faut, selon lui, au contraire un «renforcement des capacités» de la force de l'ONU. En juin prochain, on saura si son argumentaire a été persuasif.

Nadia K.