Tunisie : La présidentielle fixée au 17 novembre 2019

La nouvelle date pour le premier tour de l'élection présidentielle en Tunisie est fixée pour le 17 novembre 2019, a annoncé vendredi le président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Nabil Bafoun. Initialement prévue le 10 novembre 2019, la date de l'élection présidentielle a été changée en satisfaction d'une vague de critiques émanant de certains partis politiques et surtout de composantes de la société civile tunisienne, selon l'agence de presse TAP. Plusieurs partis politiques et des composantes de la société civile ont réclamé le changement de la date de l'élection présidentielle en raison de sa concomitance avec les festivités de la fête religieuse du «Mawlid Ennabaoui». Dans la journée de ce vendredi, le chef de l'ISIE a déclaré que le Conseil de l'instance électorale avait accepté l'idée du changement de la date du scrutin présidentiel. L'Instance supérieure indépendante pour les élections avait annoncé le 6 mars 2019 que le premier tour de la présidentielle à l'échelle nationale aura lieu dimanche 10 novembre 2019 et les 8, 9 et 10 novembre 2019 à l'étranger.