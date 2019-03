Premier anniversaire des « Marches du retour » à Ghaza : Le droit à la terre

Malgré les derniers développements interpalestiniens marqués par des émeutes sociales dans la bande de Ghaza, d’une part, et l’expansion «excessive» des colonies juives en Cisjordanie et à El-Qods, d’autre part — relevée d’ailleurs dans un récent rapport de l’Onu —, la détermination du peuple palestinien à faire entendre sa voix et à réclamer son droit à recouvrer ses terres d’avant 1967 demeure intacte.

Hier, ils étaient des milliers à braver les balles assassines de l’occupant israélien le long de la zone de démarcation imposée par Israël dans la bande de Ghaza. Les Palestiniens étaient appelés à manifester en masse pour célébrer l’an un du début d'une mobilisation intitulée «Marches du retour» et se révolter contre le blocus israélien, et ce, malgré les mises en garde de l’armée d’occupation israélienne. Il y a déjà une année, à la même date, des milliers de Ghazaouis s’étaient rassemblés en différents points le long de la barrière, lourdement gardée par l'armée israélienne et hermétique. Une manifestation qui a fait plus de 260 morts et des centaines de blessés côté palestinien. Pour éviter que le même scénario ne se reproduise, et partant, tenter d’éviter un bain de sang, des pourparlers ont eu lieu vendredi sous l'égide de l'Egypte, intermédiaire traditionnel entre le mouvement Hamas et Israël. Il est vrai que le Hamas, confronté à une grogne sociale sans précédent dans l’enclave palestinienne, cherche à alléger le blocus israélien qui, depuis plus de dix ans, étouffe la bande de Ghaza éprouvée par les guerres et la pauvreté. En début de semaine, le spectre d'une nouvelle agression israélienne contre Ghaza faisait craindre le pire, l'armée israélienne ayant effectué des raids contre cette bande de terre, sous prétexte de répondre aux tirs de «dizaines de roquettes» et «d'obus de mortier» à partir de Ghaza vers les localités israéliennes environnantes. Mais cette pression dissimule mal les enjeux politiques qui s’y cachent. Tant pour les leaders du mouvement Hamas que pour le Premier ministre israélien. Si les premiers font face à des manifestations contre le profond marasme économique, la hausse des prix et des taxes dans la bande de Ghaza, qu'ils ont sévèrement réprimées, le second, confronté à une forte concurrence aux élections, est accusé par ses adversaires de faiblesse face au Hamas. La tenue d'élections législatives en Israël le 9 avril ajoute à l'incertitude ambiante concernant ce premier anniversaire des «Marches du retour», qui ont fortement contribué à de vives tensions depuis le 30 mars 2018.

M. T.