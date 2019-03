Fruits et légumes : Légère baisse

On s’attendait que les différentes manifestations populaires organisées depuis déjà six semaines consécutives pour le changement, aillaient contribuer directement à la hausse de la mercuriale. Or, le constat est tout autre, dans les marchés de la capitale. Contrairement aux prévisions, les prix des fruits et légumes ont connu une légère baisse par rapport au mois précédent. Mais il faut le préciser, en dépit de ce léger recul des prix, ils demeurent quand même relativement élevés par rapport au pouvoir d’achat de nombreux citoyens, particulièrement, les ménages à faibles revenus. Lors d’une virée, hier, au niveau de certains marchés de la capitale, notamment celui de la Lyre, nous avons constaté, à titre d’exemple, que le prix de la tomate est de 100 DA, alors que durant les semaines écoulées, il était à 150 DA. Le prix de la pomme de terre est toujours stable et varie entre 40 et 60 DA. Celui de l’oignon a connu également une légère baisse pour atteindre les 45 DA, alors qu’il était à environ 70 DA le kg, tandis que le prix des carottes tourne autour de 70 DA. Quant au prix de l’aubergine, il est à 60 DA. S’agissant des prix du piment et du poivron, ils tournent autour des 200 DA. La courgette est à 120 DA, alors que la laitue est cédée à 80 DA. Le prix des fèves a connu également une baisse remarquable, il ne dépasse pas les 40 DA le kilogramme. En ce qui concerne la viande blanche, elle est à 300 DA alors qu’il y a un mois, son prix était à 320 DA. Quant à la sardine, nous avons constaté également une nette baisse jusqu’à 300 DA alors que le prix était à 500 DA. Sur les lieux nous avons sollicité certains commerçants afin de connaître leurs points de vue sur la tendance lourde du marché et prix des produits de large consommation, globalement la plupart d’entre eux sont satisfaits sur la régularité de l’approvisionnement qui a permis de maintenir plus ou moins stables les prix des différents produits. Selon leurs explications, il y a une légère tendance baissière qui est la conséquence du début de l’arrivée des produits saison sur le marché. S’agissant de la hausse des prix au cours des semaines précédentes, les commerçants expliquent que cela est due essentiellement au fait que les produits des serres reviennent plus chers compte tenu des moyens qu’il nécessitent, arrivant à peine à ajuster l’offre».

Makhlouf Ait Ziane