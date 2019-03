Omar Berkouk, expert financier, à propos de l’impact des manifestations : « Une transition politique rapide pour sauver l’économie »

Quelles sont les mesures économiques qui s’imposent en cette période pour le moins politiquement difficile et incertaine ? Les manifestations entamées depuis 6 semaines à travers le territoire ont-elles eu un impact sur le train économique national ? La révolution économique nationale «passera par la reprise en main des leviers économiques du pays par ses représentants légitimes», et la réappropriation de ces leviers «doit se faire sur la base d’un diagnostic objectif et sincère». Des éclairages sont apportés par M. Omar Berkouk, expert financier.

El Moudjahid : Vous avez récemment déclaré que «l’Algérie n’est pas au stade de la récession, mais l’avenir inquiète». Comment faire pour éviter à la situation économique de ne s’aggraver ?

Omar Berkouk : J’ai effectivement indiqué que l’économie algérienne n’était pas en récession mais en ralentissement inquiétant. Le PIB du Pays a progressé de 2,5% en 2018 malgré le recul de la production des hydrocarbures de 6,4% non compensée par un prix moyen du pétrole autour de 70 dollars le baril. Cette croissance de l’économie a été obtenue par le maintien d’un niveau de dépenses publiques élevées et insoutenables. Ces dépenses publiques volontairement élevées pour servir un calendrier électoral sont à l’origine d’un déficit public apparent de 10% du PIB (-700MDS DZD). Les projections de croissance par les institutions internationales (la Banque mondiale et le Fonds international monétaire), et nationales, (l’Office nationale des statistiques et la Banque d’Algérie), pour 2019 avaient été revues à la baisse avant le début de ce mouvement populaire, appelé communément le «Hirak», à 1,9% en moyenne. Ce taux de croissance est en dessous du potentiel de l’économie algérienne et du taux d’accroissement de la population active.

Le «Hirak» aura des conséquences négatives sur l’économie algérienne à court terme. Il ajoute à la mauvaise gouvernance du pays une période d’incertitude et d’absence de décisions en matière d’investissement et de gestion. Mais c’est le prix à payer pour recouvrir la souveraineté populaire sur la destinée du pays et sur la gestion de ses richesses. A cet égard il est urgent d’organiser la transition politique pour éviter une détérioration grave et durable de l’économie nationale.

La mise en place rapide de la nouvelle gouvernance réclamée par le peuple depuis le 22 février de l’année en cours, sera légitime pour engager les réformes de structures douloureuses, nécessaires et vitales pour sortir l’économie nationale du modèle prédateur fondé sur la production et la vente des hydrocarbures. En attendant, il est important de veiller à la persévération et à l’intégrité du patrimoine économique du pays (Sonatrach). Il faut poursuivre une gestion parcimonieuse des réserves de change en scrutant attentivement la structure de la balance commerciale.

A ce stade, il s’agit de mesures défensives et de conservation. La révolution économique nationale passera par la reprise en main des leviers économiques du pays par ses représentants légitimes.



L’Algérie traverse une période difficile. Si la transition est certes politique, elle sera également économique. Quels sont les leviers nécessaires pour mener cette transition économique ?

La transition politique est la condition nécessaire mais pas suffisante pour réussir la transformation de l’économie nationale.

La réappropriation des leviers économiques du pays par des représentants légitimes doit se faire sur la base d’un diagnostic objectif et sincère de l’Etat délétère. Un diagnostic qui touchera entre autres les finances publiques, les entreprises publiques, les banques publiques, à la dette du Trésor public vis-à-vis de la Banque d’Algérie (à ce jour 6500 MD DA). Au terme de cet audit, il sera constaté que les finances publiques sont «plombées» pour 10 ans. Faut-il désespérer de ce constat : la réponse est non. La dynamique qui est en cours pour la reprise du pouvoir par le peuple doit se poursuivre pour nettoyer ces comptes. N’en déplaise aux démagogues de tout bord qui ne manqueront pas de se manifester ou qui se manifestent déjà pour participer autour de table du nouveau pouvoir en affirmant qu’il suffit de les élire en lieu et place des sortants pour régler les problèmes du pays.

A court terme nous avons un problème politique, à long terme nous avons de sérieux problèmes économiques qui remettront en cause les libertés politiques acquises au terme du «Hirak».



Vous avez également déclaré que certaines contre-performances ont conduit à des situations de «hors-bilan». Pouvez-vous être plus explicite?

Le «Hors-bilan» est une notion comptable pour désigner les engagements des sociétés ou des banques qui ne figurent pas dans le bilan mais qu’il est nécessaire de mentionner. Il s’agit de garanties données ou reçues ou des crédits par signatures. Ils ne donnent pas lieu à un décaissement immédiat. Il n’y a pas de flux de trésorerie à leur origination. En cas de défaut du bénéficiaire de la garantie ou du besoin de celui qui bénéficie de la promesse de crédit, le garant ou le promettant devra payer.

En ce qui concerne l’Etat algérien, il est garant en dernière instance des dépenses ou subventions consenties par les apports au Fonds national d’investissements (1400 MDS DA), compensation partielle de la subvention en énergie de Sonatrach et Sonelgaz (1500 MDS DA), déficit de la Caisse nationale des retraites (500 MDS DA), remboursement de l’emprunt National (264 MDS DZD). A cela il faut ajouter le déficit budgétaire : 700 MD DA. Ces chiffres ont été communiqués par la Banque d’Algérie dans une note qui décompose l’usage des montants tirés par le Trésor auprès de la BCA au titre du financement non conventionnel.

On constate que le déficit réel des finances publiques est loin de refléter la situation financière réelle du Pays. Les engagements «Hors bilans» sont supérieurs à ceux qui figurent dans la Loi de Finances.



A quoi ressemblera le nouveau modèle économique algérien ?

Pour produire un modèle économique efficace, juste et au service de la Nation, il faudra rompre avec l’économie de bazar supportée par la rente et mise en place par un système bureaucratique au service d’une caste.

Les représentants légitimes du peuple en réaffirmant la liberté et l’égalité des citoyens pour entreprendre redonneront son efficacité à l’économie de marché seule créatrice de richesse. L’économie de marché ne se réduit pas au libéralisme. L’Etat doit la réguler et rappeler les devoirs des citoyens entrepreneurs ou pas face à l’impôt et leurs responsabilités citoyennes. L’Etat de droit s’assure de l’équité et de la justice sociale.

Propos recueillis par : Fouad Irnatene