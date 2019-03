Exposition à Alger à partir de lundi : L’histoire de l’impression du Saint Coran

Une exposition sur l'histoire de l'impression du Saint Coran en Algérie sera inaugurée, lundi prochain au palais de la Culture (Alger), a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère de la Culture.

Organisée par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, en coordination avec le palais de la Culture Moufdi-Zakaria, «l'exposition retrace l'histoire de l'impression du Saint Coran en Algérie», et présente «certains manuscrits et vieux exemplaires du Coran (Roudoci), en sus de quelques outils traditionnels utilisés autrefois dans l'apprentissage du Coran et ceux utilisés actuellement dans le cadre de son impression», ajoute la même source.

Placée sous le thème «Un Coran pour chaque élève», l'exposition vise à «mettre les visiteurs au fait du développement enregistré en matière d'impression du Saint Coran en Algérie, à travers une explication détaillée des différents étapes franchies dans ce domaine, à partir du manuscrit réalisé par le calligraphe».

Par ailleurs, deux calligraphes seront invités à ce rendez-vous pour inculquer aux enfants certaines règles fondamentales de la calligraphie arabe et du dessin ottoman».